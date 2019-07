Buemi v New Yorku bere první výhru sezony, boj o titul zdramatizován | iSport.cz

Buemi odstartoval do soboty v New Yorku skvěle již v kvalifikaci, ve které získal již své třetí pole position na této trati v řadě. Spolu s ním do závodu na 45 minut a jedno kolo odstartoval z první řady druhý Pascal Wehrlein s vozem Mahindra.

Buemi po startu závodu udržel vedení, mimo stupně vítězů se naopak ihned začal propadat Wehrlein. Před německého pilota indické stáje se brzy dostal Alexander Lynn s Jaguarem a skvělý start zaznamenali i oba jezdci BMW Alexander Sims a Antonio Felix da Costa.

Již v úvodním kole závodu došlo k prvnímu dramatickému okamžiku, kdy Sam Bird s fialovým Virginem způsobil kolizi s oběma jezdci týmu DS Techeetah Jeanem-Éricem Vergnem a Andrem Lottererem. Vergne i Lotterer museli do boxů pro nová přední křídla, radovat se naopak mohl Lucas di Grassi, protože jeho francouzský soupeř v boji o titul se propadl až na chvost startovního pole daleko od bodované desítky.

OH MY! Championship leader @JeanEricVergne is forced into the pits while @DSTECHEETAH teammate @Andre_Lotterer also struggles. #NYCEPrix #ABBFormulaE pic.twitter.com/wKMHSydpKX