V Albrechticích při závodu do vrchu zemřel jezdec (†44). Vjel do lesa

ři závodech automobilů do vrchu v Albrechticích na Orlickoústecku zemřel dnes ráno čtyřiačtyřicetiletý jezdec. Se závodním vozem Mitsubishi vyjel z dosud nezjištěných příčin z trati do lesa. Zemřel na místě. ČTK to řekla mluvčí policie Dita Holečková. Podle harmonogramu závodů byly dnes na programu tréninkové jízdy.