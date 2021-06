König bral v supersportech první body. V Misanu dojel na skvělém osmém místě!

Závod v provincii Rimini výrazně ovlivnily pády. Ze čtyřiceti jezdců dosáhlo cíle 22. „Na to se historie neptá. Vezu do Česka fantastický výsledek a jsem za něj moc rád,“ smál se König, který byl před dvěma lety sedmý v britském Doningtonu. Před startem, do nějž nastupoval až z dvanácté řady, měl jasné plány. „Chtěl jsem se dotáhnout na vedoucí skupinku a udržet se v ní. Kvůli mizerné kvalifikaci mi vlastně nic jiného nezbývalo,“ líčil. Strategii plnil do puntíku, už na začátku druhého kola se rodák z Prahy prodral do dvacítky. „Ani nevím, jak se mi to podařilo, ale moc mě to povzbudilo.“

Těch pádů bylo tentokrát skutečně dost. „Nejhorší se stal hned v úvodu přímo uprostřed trati. Doufal jsem, že se soupeři všichni vyhneme. Nemuselo to dopadnout dobře,“ přiznal König. Sám měl rovněž několikrát namále. „Asfalt byl rozpálený, motorka neměla grip. Občas jsem se jen stěží udržel v jejím sedle,“ sdělil poté, co slezl ze své Kawasaki Ninja 400.

König kroužil po ovále dlouho příčku od vysněných bodů. „Mechanici mi to ukazovali na tabuli. Snažil jsem se zrychlit. Udělal jsem ovšem chyby a nechal si odjet pár lidí,“ přidal postřehy přímo z trati. Ve vedoucí skupince se však v tu chvíli čile závodilo a schylovalo se k dalším pádům. Zásadní přišel v závěrečném kole a jezdce týmu Movisio posunul mezi elitu. „Spadl mi kámen ze srdce. Body jsou doma,“ oddechl si český reprezentant a nezapomněl poděkovat ani týmu, rodině a svému manažerovi.

Ten prožíval závod na sto procent. „Obrovské nervy, všichni jsme šťastní jak blechy,“ radoval se Miloš Čihák. Po několikaměsíčním úsilí už prý členové stáje Movisio úspěch potřebovali. „Hlavně kluci mechanici si zaslouží náš dík. Všichni pracovali na jedničku. Zmínit musím i partnery, bez kterých by to nešlo,“ vypočítával. Přestože oba muži zažívali euforické chvilky, zůstávali nohama na zemi. „Už příště chceme vepředu bojovat, ne se tam jen držet,“ řekl König. „Povedl se nám důležitý krok, ale chceme více,“ doplnil Čihák. Königa v červenci čeká závod v Nizozemsku a pak začátkem srpna akce na domácím okruhu v Mostě.