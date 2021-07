Rock'n'ride jede na maximum: u Benešova se uskuteční šampionát v SuperEnduru!

Hlavní motto Rock'n'ride zní: jezdci pro jezdce. A pořadatelé prokázali, že to funguje. Za sedm let se z této akce stala tradiční a oblíbená událost. Do jednoho areálu se nahrne více než 300 motocyklových závodníků. A je jedno, zda se zaměřují na enduro, coutry cross nebo freestyle. „Záleží nám na tom, aby o účastníky závodů bylo dobře postaráno, trať a podmínky byly na profesionální úrovni. Těší nás, že nám každoročně roste počet startujících,“ dodal Vít Kuklík, 35x násobný mistr ČR enduro a country cross.

Také letos se u Benešova uskuteční oblíbený závod pro všechny amatérské jezdce v rámci country cross. Memoriál Jaroslava Kuklíka bude vypsaný také pro profesionály, veterány nebo ženy. Lahůdkou pak bude závod v SuperEnduru. Tedy – na jedné trati plné překážek, vystouplých kořenů, nebezpečných zatáček, přejezdů po prknech se bude prohánět kompletní česká špička. Vítězství bude obhajovat Patrik Markvart. „Je to zcela poprvé, že se u nás bude pořádat domácí šampionát v SuperEnduru. Vážíme si toho. Máme v plánu připravit skvělou trať, která bude oproti minulému roku ještě těžší,“ prozradil Vít Kuklík, jeden z organizátorů.

Unikátní možnost budou mít také diváci na Rock'n'ride. Vždyť závod ve freestyle motokrosu je v současné době vzácnou záležitostí, protože kvůli koronavirové pandemii se neuskutečnil šampionát mistrovství světa. Na Rock'n'ride by měl být v akci Libor Podmol, jeho bratr Filip, Matěj Česák, František Máca nebo Aleš Liemann… Tedy domácí elita. „Bude to možná po roce, kdy se představíme před domácím publikem. Neskutečně se na to těšíme a jezdci se budou chtít maximálně předvést,“ přiznal Libor Podmol, jeden z organizátorů Rock'n'ride.

Velkolepé motorkářské představení na terénu se se koná 10. a 11. září. V ceně lístku je zahrnutý vstup na páteční tréninky, kvalifikace SuperEndura pod umělým osvětlením a sobotní country cross nebo FMX. Přihlášky pro jezdce je možné zrealizovat zde: https://rocknride.cz/prihlasky/