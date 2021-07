Motocyklista König vybojoval v Nizozemsku 12. místo v posledním kole

Motocyklový jezdec Oliver König má za sebou první závod v Assenu. Přestože dojel do cíle na dvanáctém místě a připsal si čtyři body do klasifikace, cítil zklamání. „Výsledek není zasloužený. Pořadí výrazně ovlivnily pády,“ uvedl sedmnáctý muž šampionátu Supersportů 300 z týmu Movisio. Už v neděli si může spravit chuť, v 15:15 jde znovu do akce, přímý přenos vysílá Nova Sport 1.

König odjížděl do Nizozemska s jasným cílem. „Hlavně při kvalifikaci neskončit za třetí desítkou a nestartovat do závodu ze zadních pozic.“ Výsledek? Až 29. příčka. „Za celou kvalifikaci jsem nebyl schopný zajet normální kolo. Vše jsem vsadil do posledního kole, jenže v něm přede mnou někdo spadl, trefila mě jeho motorka. Tím to pro mě skončilo,“ popisoval devatenáctiletý jezdec.

Atmosféra v týmu Movisio byla v té době na bodu mrazu. „Cítil jsem se hrozně, byl jsem naštvaný. Špatnou náladu měli všichni okolo mě. Moc bych se jim chtěl omluvit. Byla to jenom moje chyba,“ vysvětloval König a jedním dechem doplnil, že jeho Kawasaki Ninja 400 šlape náramně. „Děkuji všem, jak motorku připravili.“

V sobotu z mizerné situace maximum, vždyť se v pořadí posunul o sedmnáct míst. „Snažil jsem se dělat, co šlo. Než jsem se ale dostal před pomalejší jezdce, tak se bohužel vepředu vytvořila díra. Na první skupinu byla více než třísekundová. Tu jsem nebyl schopný sjet,“ litoval König.

Nedalo se nic dělat, musel se soustředit na boj ve druhé skupině. Pět kol před koncem bylo jasné, že má stále o co jet – odpadlíků přibývalo a body se přiblížily. „Bylo mi jasné, že nejsem v rychlé skupince. Jezdili jsme časy o dvě sekundy za nejlepšími. Snažil jsem se vymyslet, jak udělat, abych byl alespoň v ní první,“ přiblížil König své plány před závěrečným kolem. Ty se mu podařily naplnit.

Ve finiši nechal za sebou o pouhé tři tisíciny sekundy i Francouze Johana Gimberta a přece jen si zvedl sebevědomí. „Je to pro mě taková malá útěcha,“ líčil. „Mám ovšem navíc. Okolo desátého místa musím být,“ zdůraznil český talent, jenž označil závod za náročný. „Od gumy jsem sedřený všude, kde to jen jde.“

Před nedělí nevolí König silná slova. „Doufám, že budeme mít všichni více štěstí a závodům se vyhnou pády,“ poznamenal. On osobně musí „více zatlačit“ a čtrnáct dní před kláními v Mostě nalákat české fanoušky do ochozů. „Snad je pozvu dobrým výsledkem,“ dodal odhodlaně.