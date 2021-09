Nepovedený víkend: König se ve Francii trápil a v neděli dojel dvaadvacátý

Světlá chvilka přišla v neděli, když Oliver König ve warm upu předvedl 14. nejrychlejší čas. Jenže pro druhý závod měl velice složitou výchozí pozici, když startoval až za první třicítkou. I tak se závodník z týmu Movisio by MIE prodíral dopředu. „Jelo se mi lépe než v sobotu. Na motorce jsem měl lepší pocit. Pohyboval jsem se kolem dvacátého místa ve skupince, která bojovala o čtrnáctou příčku. Bohužel jsem se tam nebyl schopný prosadit,“ popisoval König, který se rovněž zapojoval více do soubojů. „V sobotu jsem někoho předjel a pak mi to vrátil na rovince. Teď to bylo lepší.“

Během víkendu tým včele s manažerem Milošem Čihákem hledal možné technické komplikace na motorce. Ty se však nepotvrdily. Königův jezdecký styl moc nevyhovoval specifikám francouzského okruhu. „Ke konci závodu jsem začal ztrácet ve druhé zatáčce. Zavíral se mi předek a nebyl jsem schopný udržet rychlou stopu jako předtím. Původně jsme si mysleli, že to bylo technikou, ale nebylo to tak,“ přiznal König, který na závodech v Mostě dokázal vybojovat stupně vítězů.

Českému jezdci se ozvaly také zdravotní problémy a hlavně šrámy po nehodě z minulého roku. „Po loňském pádu jsem měl zlomenou pánev, ze které mě občas trápí potíže se zády. O víkendu se to ozvalo více, než jsem čekal, bolesti mi vystřelovaly do zad a nohou. Musím se dát dohromady před dalšími závody a pořešit to s fyzioterapií,“ doplnil König, kterého čeká příští závod v Barceloně, a to 17. září.