König dojel v sobotním závodě v Portugalsku dvanáctý. Problémy mu dělal vítr

Motocyklový závodník Oliver König skončil v sobotním závodě v Portugalsku na dvanáctém místě. V kategorii Supersport 300 vyšel českému jezdci skvěle start a v průběhu prvního kola se pohyboval dokonce na druhém místě. Kvůli větrným poryvům se však nakonec lehce propadl. „S výsledkem spokojený nejsem. Chtěl jsem bojovat o stupně vítězů. To se mi ze začátku dařilo a byl jsem chvíli i druhý. Pak ale začalo silně foukat a na cílové rovince jsem se v jednu chvíli strašně propadl,“ uvedl závodník týmu Movisio by Mie, jehož v neděli čeká poslední závod tohoto ročníku.

Kvalifikace vyšla Königovi výborně a dojel v ní na sedmém místě. „Mám z toho dobrý pocit, na motorce se cítím dobře,“ řekl König po kvalifikační jízdě.

Jeho nadšení a dobrá závodnická nálada se projevila hned v úvodu sobotního závodu. Na svém stroji motocykl Kawasaki Ninja 400 se od startu pomalu prokousával dopředu a chvíli se pral o stupně vítězů. Rozhodily ho však poryvy větru a měl co dělat, aby se do čelní skupiny dostal zpátky. „Trochu se tam pak udělal mezera, kterou se nakonec podařilo sjet a začal závěrečný boj ve skupince. Snažil jsem se dostat víc dopředu, což se mi povedlo a dojel jsem jedenáctý. S penalizací to nakonec bylo dvanácté místo,“ konstatoval devatenáctiletý rodák z Prahy, který si zajistil dalších pět bodů do celkového hodnocení.

V něm se před nedělním posledním závodem posunul na 13. místo. „Ztráta 1,8 sekundy od vítěze není špatná, ale není to pódium. A na to bych se rozhodně chtěl dostat v neděli. Motorku mám fantastickou, vše fungovalo tak, jak mělo. Trochu mě asi zbrzdil ten vítr. Možná i proto, že jsem větší a ta aerodynamika je pak horší, těžko říct,“ nastínil. „Škoda že sezona nezačala tak, jak to končí. Teď jsem schopný všechny závody dojíždět vepředu. Nemám si na co stěžovat, mám přes padesát bodů, takže je vidět pokrok. Jsem desátý v celkovém hodnocení kvalifikací, což taky není špatný. Už tam jen přidat to pódium a byl bych maximálně spokojený,“ prohlásil König.

Manažer Miloš Čihák viděl v Oliverově výkonu pár chyb. „Začátek závodu měl Oliver skvělý, pak ale udělal chybu v cílové rovince, kde ztratil. Chybičky opakovaně dělal i v zatáčce číslo pět. Věřím, že to na zítřek změní. Moc bych mu přál, aby se mu to povedlo a byla by to taková třešnička na dortu za letošní sezonu,“ dodal Čihák.