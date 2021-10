Skvělý debut Caise ve WRC: ve své kategorii vyhrál erzetu a skončil třetí

V letošním roce je o něm opravdu hodně slyšet. Erik Cais vyhrál soutěž v Česku ale také v Polsku, na slavné Barum Rallye Zlín těsně v závěru o vítězství přišel. O víkendu se poprvé účastnil podniku WRC a se svým Ford Fiesta Rally2 rozhodně nezapadl. Naopak! Vždyť v Katalánsku ho na některých erzetách dělilo kolem půl minuty od absolutní světové špičky. „Trať mi sedla skvěle, musel jsem se adaptovat, protože asfalt je tu trochu jiný než co známe. Skladba byla velmi technická,“ popisoval Cais.

V první rychlostní zkoušce se umístil na 19. místě, poté už jen zrychloval. Nejlépe se mu dařilo v jedenácté erzetě, kdy dojel mezi elitou desátý. A od Sébastiena Ogiera o dělilo jen 34 vteřin. „To mě moc potěšilo. Člověk je rád konkurenceschopný, ale že pojedeme takhle a budeme bojovat o přednější příčky, to jsem si nemyslel,“ dodal potěšený Cais, kterého inspiruje právě několikanásobný světový šampion. „Líbí se mi jak Ogier tak Sébastien Loeb, tedy francouzská škola jízdy plná precizních a rychlých průjezdů. S někým ze špičky jsem ale nemluvil, kluci jeli vpředu a byly delší rozestupy, takže jsme se míjeli.“

Více než desátý nejrychlejší čas ve světové špičce Caise potěšily výsledky v jeho kategorii WRC 2. Celkově zde dojel třetí, zmiňovanou jedenáctou erzetu ve své třídě ovládl. „Těší mě, že jsme předvedli konzistentnost v té velké porci kilometrů a zvládli to velmi dobře. Na mistrovství světa se závodí tři dny, seznamovací jízdy jsou delší, program je trochu jinak separovaný než třeba domácí nebo evropské podniky. Za mě to byla skvělá premiéra ve WRC,“ dodal Cais, který výsledkem pomohl také někomu jinému. „Díky tomu, že jsem nechal ve Španělsku za sebou ve třídě WRC 2 pilota Madse Østberga, tak se stal mistrem světa Andreas Mikkelsen. Moc mi za to poděkoval.“

Talentovaného Caise, kterého naviguje Jindřiška Žáková, čeká v nastávajícím týdnu další soutěž. Tentokrát se jedná o evropský šampionát v Maďarsku. Jeho cílem je se zúčastnit dalších soutěží WRC. „V tomto roce to už nezvládneme, ale v tom příštím bychom chtěli. O všem ještě budeme jednat,“ dodal Cais.