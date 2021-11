König na superbiku: Mám úsměv od ucha k uchu, je to motorka pro velké kluky

Pozvánku do nejvyšší kategorie jste dostal od týmu Pedercini Racing. Jaké byly první pocity po jízdě s litrovou superbikovou motorkou?

„Byl jsem z toho docela vykulený. Seděl jsem na třech superbikových motorkách, litrových. Čekal jsem, že to bude trochu podobné. Nakonec to bylo něco úplně jiného. Hodně dlouho mi trvalo se s tím sžít a ještě se s tím sžívat budu.“

Co se vám nejvíce líbilo na litrové kawasaki?

„Jak funguje elektronika. Můžu přidat plyn a trakce si to pobere. A ten výkon. V sezoně jsem jezdil na třístovce, která má kolem 50 koní. To superbikový stroj má přes 200 koní. Úžasný je celkový projev motorky, brzdy… Mám úsměv od ucha k uchu, je to motorka pro velké kluky.“

Ale vaše premiéra v Indonésii nebyla zrovna šťastná…

„Ano, spadl jsem po šesti kolech. Doteď nevím, jak se mi to stalo. Prostě jsem najednou ležel na zemi, cítil jsem se jako blbec. To nebylo vůbec dobré. Na pád jsme nepřišli ani z dat. Nepoužíval jsem v tu dobu plyn ani brzdu. Asi to bylo špatně zvolenou pneumatikou. Nevím.“

Jak vás přijali hvězdní závodníci jako Toprak Razgatlioglu nebo Jonathnan Rea?

„Myslím, že ze začátku na mě trochu koukali skrz prsty, protože jsem mladý a v prvním tréninku jsem neudělal dobrý dojem. Tam to nebylo dobré… Ve druhém tréninku se to už zlepšilo a snad mě budou už trochu brát.“

Jak vás těší progres, který jste udělal ve druhém tréninku?

„Jsem spokojený. Ztráta se zmenšila o půlku, celkově jsem od špičky do pěti vteřin. Nejrychlejší byl ve druhém tréninku Turek Razgatlioglu, který předvedl čas 1:34.230, já jsem svůj nejlepší výkon měl za 1:38.922. Oproti prvnímu tréninku jsem předvedl zlepšení v podobě pěti sekund. To mě těší.“

Jezdil jste po okruhu v Indonésii sám, nebo byla možnost se za někým svézt?

„Jezdil jsem často sám, mně to vyhovovalo. Chtěl jsem mít klid na zlepšování a posouvání hranic. Měl jsem pár momentů, když mě někdo předjel, takže jsem mohl něco okoukat. A jsou to super zkušenosti a jsem za ně moc rád.“

Jaké jsou cíle do sobotních závodů?

„Celý víkend je pro mě obrovským krokem. Získám velmi cenné zkušenosti, za které budu moc vděčný. Navíc jedu proti nejlepším na světě, důležité je si pohlídat zbytečné nováčkovské chyby. Cílem je se hlavně posunout časově ke špičce.“