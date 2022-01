Čtyřkolkař Tůma bloudil. Nejtěžší úvod Dakaru, jaký jsem zažil, říká

Vyniká tím, že nebloudí. A že nemá problém s navigací. Jenže Zdeněk Tůma v nedělní první etapě zažil komplikace, jakými si prošli také další účastníci. „Zhruba na třicátém kilometru jsem se musel vracet zpátky pro jeden bod. To jsem ještě netušil, co mě čeká dál,“ tvrdil jezdec na čtyřkolce. „Na 256 kilometrech jsem se motal určitě přes hodinu. Co jsem hledal, tak jsem patrně nenašel. Už jsem byl celkem nedočkavý, chtěl jsem dál, ale nevěděl kudy. Pak jsem už odjel a bylo mi jedno, jestli ten bod mám nebo ne. V dunách jsem v neděli pohořel.“

Závodníka z Českého Krumlova to mrzelo. Na trati v Saudské Arábii nebyl ale sám. Bloudili motorkáři, jezdci na čtyřkolce, ale i závodní vozy. „Dokonce tovární elektrická Audi nevěděla, kudy kam,“ všiml si Tůma. „Vrátil jsem se na předešlý bod, ale z něho byl ten roadbook tak blbě napsaný... Ani v té době tam moc lidí nebylo,“ štvalo Tůmu, který je na svém čtvrtém Dakaru. Náročné bylo také zdolávání terénu. „Ráno tady pršelo, bylo to mokré a těžké. Přes den to začalo usychat, pak byl písek rozježděný, bořilo se to v něm.“

Tůma tak zatím drží jedenácté průběžné místo s odstupem 1 hodiny a 55 minut. V pondělí měla na závodní konvoj čekat maratonská etapa. Ta se však kvůli dešti musela zrušit. „Pojedeme zhruba 180 kilometrů na start, pak 338 kilometrů bude činit etapa. Na závěr nás čeká 270 kilometrů přejezdu. Bude to náročné. Jsem ale rád, že se uvidím v bivaku s týmem,“ dodal jezdec z týmu BARTH Racing.