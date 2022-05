Český talent bude pod tlakem. Königovi pomáhá zkušený Salom

Má velký plán. Chce vylepšit 18. místo, tedy dosavadní maximum v šampionátu superbiků. A hlavně zrychlovat, držet se zkušenějších soupeřů. Takové jsou cíle Olivera Königa v portugalském Estorilu, kde o víkendu čekají českého jezdce další závody. A v nich už ví, že musí ukázat alespoň dílčí úspěchy. To od něj očekává David Salom, bývalý zkušený závodník, který na Olivera v týmu Orelac dohlíží. „Zatím na mě moc netlačil, což se má prý od Portugalska změnit. Těším se na další závodní víkend,“ prohlásil nováček v MS superbiků. Závody odvysílá stanice Nova Sport.

Je pod profesionálním dohledem a v komfortním prostředí. Oliver König je ve španělském týmu jediným závodníkem, a tak se všichni o něho starají. V Orelacu mu například radí David Slalom, který nakoukl také do MotoGP. „Řeším s ním všechny jezdecké záležitosti, třeba jak se pohybovat na motorce, náklony, techniku jízdy atd. Také jsem s ním v kontaktu ohledně přípravy a kondičky,“ popsal König, kterého čeká třetí letošní závodní víkend v královské třídě superbiků.

Salom patří ke zkušeným španělským jezdcům. Celkově absolvoval 74 závodů v MS superbiků, ve kterých získal 152 bodů. Úspěšnější byl v supersportech, tedy v nižší kategorii, kde v roce 2011 dojel na celkovém druhém místě a vystoupal třikrát na stupně vítězů. V následujícím roce zavítal také do MotoGP, ale pouze na dva závody. Například v San Marinu si dojel pro bod za patnácté místo, tehdy Grand Prix nedokončil Karel Abraham. Poslední závod 37letý Španěl odjel v roce 2015, nyní spolupracuje s týmem Orelac Racing, kde má na starosti růst Königa.

„Je v pozici crew chiefa neboli šéf mechanika, který rozhoduje o strategii a nastavení. K ruce má inženýra na elektroniku – data a řídící jednotku a mechaniky. To, že je bývalý jezdec, je výhodou, protože může poradit jezdecky a zná všechny okruhy,“ viděl výhody Miloš Čihák, zkušený manažer. Právě se Salomem komunikuje König nejčastěji a řeší s ním detaily jízdy na superbiky. „Doposud na mě moc netlačil, nechával mi prostor se s motorkou více sžít. Od Estorilu už prý trochu zatlačí. Tak jsem zvědavý, jak se komunikace změní. Půjde ale hlavně o to, abychom se zaměřili na nějaké dílčí výsledky a cíle, které by bylo dobré, abych splnil,“ doplnil český jezdec, který zatím v premiérové sezoně mezi elitou dojížděl na příčkách kolem 20. místa.

Už v pátek čekají Königa první tréninky, které budou důležité. V Portugalsku toho totiž tolik nenajezdil. „Nevím, co od toho čekat. Nechci ale dojet poslední a nechci mít na konci závodu ztrátu,“ dodal český jezdec, který o přestávce pilně trénoval. „Cvičil jsem, jezdil na kole, byl jsem dvakrát na silniční motorce. Jednou v Mostě, jednou na Slovakia ringu. Zaměřil se na ruce a záda, vše cvičil na Brumlovce, kde mám svého trenéra.“ První závod v Portugalsku odstartuje v sobotu od 14:00, ve stejný čas pak v neděli.