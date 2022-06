Salač Velkou cenu Německa nedokončil. Trápila ho záda, problémy hned od startu

Jak uvedla televize NovaSport, Salač měl potíže od první zatáčky, v níž dostal takzvaného highsidera a ve snaze zabránit pádu se patrně zranil. Po startu ze 16. místa se pohyboval na hraně bodované patnáctky, v době odstoupení už v ní ale nebyl.

Salač skončil pošesté v sezoně bez bodového zisku, počtvrté nedojel do cíle. V Německu měl přitom vysoké ambice poté, co se mu dařilo v trénincích. V prvním byl čtvrtý a po třetím nastoupil do sobotní kvalifikace premiérově v Moto2 jako autor nejrychlejšího času. V souboji o startovní pozice ale vybojoval jen šestou řadu.

Španělským triumfem skončil i závod Moto3, který vyhrál Izan Guevara. Po třetím vítězství v sezoně a druhém za sebou se na druhém místě celkové klasifikace přiblížil na sedm bodů ke krajanovi Sergiovi Garcíovi, který v Německu dojel třetí.

Velká cena Německa, závod MS silničních motocyklů na Sachsenringu:

Moto3: 1. Guevara (Šp./GasGas) 39:14,946, 2. Foggia (It./Honda) -4,853, 3. García (Šp./GasGas) -4,964, 4. Sasaki (Jap./Husqvarna) -5,941, 5. Suzuki (Jap./Honda) -9,081, 6. Holgado (Šp./KTM) -12,826.

Průběžné pořadí (po 10 z 20 závodů): 1. García 166 b., 2. Guevara 159, 3. Foggia 115, 4. Masiá (Šp./KTM) 107, 5. Öncü (Tur./KTM) 91, 6. Sasaki 88.

Moto2: 1. Augusto Fernández 39:44,019, 2. Acosta (oba Šp./Kalex) -7,704, 3. Lowes (Brit./Kalex) -7,844, 4. Schrötter (Něm./Kalex) -7,959, 5. Aldeguer (Šp./Boscoscuro) -11,169, 6. Arenas (Šp./Kalex) -11,635, ...Salač (ČR/Kalex) nedokončil.

Průběžné pořadí (po 10 z 21 závodů): 1. Vietti (It./Kalex) 133, 2. Ogura (Jap./Kalex) 125, 3. Augusto Fernández 121, 4. Canet (Šp./Kalex) 116, 5. Arbolino (It./Kalex) 95, 6. Roberts (USA/Kalex) 89, ...23. Salač 8.

14:00 MotoGP.