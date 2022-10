Čtyřkolkář Tůma před startem Africa Eco Race: Snad na mě děti nebudou házet kamení

Přes padesát motorkářů vyrazí už v úterý do letošního ročníku Africa Eco Race. Mezi nimi také Zdeněk Tůma jako jediný účastník na čtyřkolce. Na jezdce z týmu BARTH Racing čeká 12 etap a přes 6000 kilometrů. Trasa povede přes Maroko, Mauretánii a Senegal. „Každý den nás čeká 400 až 500 kilometrů. Tím, že nemám žádného přímého konkurenta, tak to pojímám jako skvělý test na Dakar. Určitě se ale vyhecuji a budu se snažit potrápit konkurenty na motorkách,“ prohlásil Tůma, který má za sebou technické přejímky a slavnostní start v Monaku. Nyní se přesouvá trajektem do Afriky.

V úterý 56 motorkářů a jeden čtyřkolkář odstartují do první etapy, která povede z marockého Nadoru do Bousaid. „V Maroku jsem už jel a zhruba vím, co nás čeká. To v Mauretánii jsou zrádné písky společně s trávou a kamením. Není dobré tam zapadnout a vytahovat čtyřkolku z terénu. Člověka to pak hodně unaví,“ dodal Tůma, který bude opět spoléhat na precizní navigaci. A těší se také na specifickou africkou atmosféru.

V Jižní Americe, kdy se zúčastnil Dakarské rallye, potkával čtyřkolkář Tůma davy diváků. To v Saudské Arábii je lidí u tratí mnohem méně. V Africe bude konvoj účastníků zcela opuštěn a mnohdy odstřižen od civilizace. „Když jsem v Africe závodil před několika lety, tak se mi stávaly různé zvláštní příhody. Například v nějakých vesnicích na mě děti házely kameny. Když jsem se někde zastavil, okamžitě byl u mě houf domorodců a všichni si prohlíželi můj stroj,“ vzpomínal s úsměvem Tůma, který se však obává jiné možné komplikace.

„Velkou hrozbu vidím také v podobě paliva. Když se budu brodit měkkými písky, spotřeba bude enormní a benzínek v afrických pouští moc nebude. Jednou se dokonce stalo, že jezdci na čtyřkolce došel tři kilometry před cílem benzín,“ objasnil Tůma, který se v letošním ročníku Dakarské rallye stal díky čtvrtému místu nejlepším českým účastníkem. „O palivo by se měl postarat pořadatel. Snad ho bude dost,“ dodal jezdec na Yamaze.

Tůma společně s týmem BARTH Racing absolvovali v neděli slavnostní start na rampě v Monaku. Tedy na místě, kde se jednou za rok prohánějí vozy formule 1. „Všechno se odehrává v přátelské atmosféře, s organizátory je možné se na všem domluvit. Nic není oproti Dakaru tak striktní,“ popsal atmosféru Michal Burkoň, šéf pardubické stáje. „Rád bych, aby Zdenda dojel ve zdraví do cíle, pořádně potrénoval navigaci a najel hodně kilometrů na dunách.“