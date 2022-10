Tůma už je na Africa Eco Race v Mauretánii. Je tu velká chudoba, říká Čech

V pondělí se na Africa Eco Race nezávodilo. Kvůli větru nemohly vzlétnout pořadatelské vrtulníky, závodní kolona tak pouze přejela do další bivaku. „Čekal jsem, že konečně odstartuji do písečné etapy, ale nakonec jsme jeli po asfaltu. Byl to dlouhý přesun,“ smutnil Zdeněk Tůma z týmu BARTH Racing, který drží 37. místo v celkovém pořadí. První ostré kilometry v Mauretánii čekají na českého jezdce v úterý. A půjde údajně o nejtěžší den.