Noc s legendou 2025? Do Prahy přijede finská ikona F1. Moderovat bude Vémola

Ještě se ani nekonala Noc s legendou s přídomkem šampioni a už společnost VDN Promo vytasila trumf pro jaro 2025. Tentokrát půjde o večer se sportovní legendou z úplně jiného ranku, než byli dosud sportovní fanoušci zvyklí. Zbystřit by měli hlavně milovníci vůně benzínu a rychlých kol. Do Prahy totiž dorazí dvojnásobný mistr světa Formule 1 Mika Häkkinen. „Snažíme se k nám dostat světové šampiony. Je v tom i určitá dávka nostalgie, protože jako kluk jsem sledoval boje mezi Schumacherem a Häkkinenem. Jeho manželka je navíc Češka,“ vysvětlil důvody promotér akce Petr Větrovský.

V minulosti se Noc s legendou točila kolem hvězd bojových sportů jako jsou Mike Tyson, Tyson Fury či Jean-Claude van Damme, který se stal ještě před svou dráhou akčního hrdiny hollywoodských pláten přeborníkem v karate a taekwondu.

Blíží se Noc s legendou v O2 Universum s přídomkem Šampioni, kde se fanoušci mohou těšit na večer v přítomnosti takových es českého sportu, jako jsou a byli Jaromír Jágr, Pavel Nedvěd, Milan Baroš či Jiří Procházka. Tato akce klepe na vrata, protože se koná již 18. prosince.

Nyní však došlo na odtajnění další Noci s legendou v roce 2025. Všichni příznivci Formule 1 si jistě zaškrtnou v kalendáři datum 22. března. Právě v tento den totiž Větrovský se svým týmem přiveze do Prahy Létajícího Fina, jak se Häkkinenovi roky přezdívá.

„Jako kluk jsem sledoval boje mezi ním a Schumacherem. Jeho manželka je navíc Češka. Vysvětlil jsem jí, kdo jsem a co dělám. Právě od ní jsem dostal kontakt na Häkkinenova manažera Samiho. Podařilo se vše velmi rychlo dotáhnout,“ prozradil Větrovský.

„V současnosti řešíme, kdo bude ještě hostem večera. Fanoušci se můžou těšit na průřez životem Miky Häkkinena od jeho útlého dětství, kdy začínal na motokárách. Odkryjeme úskalí, která vrcholový sport přináší, protože na vrchol se dostanou jen ti vyvolení. Ve Formuli 1 to platí o to víc, když si vezmeme, kolik je týmů, kolik jezdí formulí v seriálu, tak je to neuvěřitelný příběh. Mika dokázal porazit ve svém druhém závodě Ayrtona Sennu v době, kdy byl Senna nejlepší na světě a dokázal porážet i Michaela Schumachera,“ řekl šéf VDN Promo a zároveň představil moderátora akce, kterým bude MMA bojovník Karlos Vémola.

Bomba. Do Prahy dorazí příští rok jako host Noc s legendární jezdec Formule 1 Mika Häkkinen Video se připravuje ...

„Byl jsem přítomen u všech Nocí s legendou, ať už to byl Tyson nebo Fury. Jsem velkým fanouškem všech těchto borců a zároveň jsem velkým fanouškem i Miky Häkkinena,“ prozradil Vémola.

„Jsem rád, že tuto roli Karlos přijal. V českém showbyznysovém rybníku nenajdete moc moderátorů, kteří umí tak kvalitně anglicky jako Karlos. Navíc je potřeba, aby ten dotyčný měl vztah k autům a motorismu obecně,“ vysvětlil Větrovský, proč zrovna Terminátor bude moderovat příběh Létajícího Fina.

Häkkinen byl ikonou F1 na přelomu milénia. V letech 1998 a 1999 se stal dvakrát mistrem světa. Celkem vyhrál ve své kariéře dvacet závodů a v 51 případech stanul na stupních vítězů v jednotlivých Grand Prix Formule 1. Právě na akci s touto finskou a světovou ikonou motorsportu můžete zakoupit vstupenky už nyní na tomto odkaze.