Na OH i bez kvalifikace. Darovanému koni na zuby nehleďme, říká Šob | iSport.cz

Sledují, jak se ruší jedna akce za druhou a oni zůstávají v tenzi. Bude se hrát červnová olympijská kvalifikace? Nebo ne a čeští basketbalisté by se mohli dostat na Hry v Tokiu i bez ní na základě umístění ve FIBA Rankingu? Ve hře je podle manažera reprezentace Michala Šoba řada variant. A stejně tak jako se rychle situace ve světě mění, on musí s vedením týmu na vše reagovat.

Že by se Češi dostali na turnaj pod pěti kruhy bez kvalifikace? Zdá se, že by to mohla být jedna z variant. K její realizaci je ale zatím poměrně daleko. Jediným krokem, který prozatím FIBA udělala směrem k olympijskému turnaji, je přesunutí jeho losu. Nejpravděpodobnější variantou tak stále zůstává červnový kvalifikační turnaj.

„Jsme v kontaktu s kanadskou stranou, která se normálně připravuje na organizaci kvalifikační skupiny na OH. Na druhou stranu jsou z toho samozřejmě nervózní a mají spoustu otazníků. Už jen kvůli tomu, že zbývající tři skupiny se pořádají v Evropě. Všichni jsou ve stavu, kdy neví, co bude. Stejně jsme na tom my v Čechách. Na druhou stranu všichni pokračují v módu, že se nic neruší. My třeba potvrzujeme přesné časy tréninků a rezervujeme hotely. Chováme se tak, že olympijská kvalifikace pokračuje. Tak to bude do té doby, než by jí FIBA zrušila,“ přibližuje manažer Michal Šob aktuální stav.

Je zřejmé, že v této nejisté situaci všechny týmy čekají na rozhodnutí FIBA. Do té doby jsou veškeré další plány hodně na vodě. Celkem pochopitelně se ale zdá, že finální verdikt jen tak nepřijde. „Za mě by bylo nejlepší rozhodnout co nejdřív, ale myslím, že FIBA nebude reagovat takto extrémně rychle. Do doby, než je k tomu situace donutí, tak oficiální vyhlášení vydávat nebudou. Hodně to může uspíšit fakt, jestli se olympijské hry budou konat v původním termínu nebo ne,“ potvrzuje Šob.

Právě (ne)konání olympijských her a (ne)přesunutí jejich termínu může mít na další vývoj dost podstatný vliv: „Pokud by byly až za rok, nedává smysl pro FIBA kvalifikaci rušit, ale pouze termínově přesunout či zvolit jiný formát. Pokud by olympiáda zůstala v původním termínu, pak si myslím, že kvalifikaci zruší. Pak by řešili postupový klíč, nejspíš podle rankingu nebo postavení na MS,“ vysvětluje Šob.

Ani to ale není v současné době jisté. FIBA zatím nepotvrdila, podle jakého klíče by týmy na OH v případě zrušené kvalifikace nominovala. „Teď se to zdá jako mediální zkratka – stačí zrušit kvalifikaci a Češi tam jsou. Na druhou stranu si nemyslím, že to rozhodnutí bude tak jednoduché. Uvidíme, teď nemáme svůj osud ve vlastních rukou. Buď nám někdo dá možnost, abychom si to uhráli na hřišti, nebo nás tam posune rozhodnutí FIBA, ale teoreticky taky nemusí,“ je připraven reprezentační manažer.

V současné chvíli proto žije v několika možných časových rovinách v budoucnosti. Nemá starosti jen o sehrání kvalifikace, ale tíží ho také situace některých reprezentantů v zahraničí. „S drtivou většinou hráčů jsme v kontaktu. Ne všem se podařilo odcestovat zpátky do České republiky. Víme, že například Patrik Auda a Blake Schilb jsou ve Francii. Nemohou zpátky a ani netrénují. Čekají, jak to dopadne,“ uvádí příklad.

Sám se tedy v tuto chvíli soustředí na věci, které může napřímo ovlivnit. Přesto někde vzadu v hlavě stále řeší možnosti, kudy by mohla cesta do Tokia vést. „My bychom si přáli se na olympiádu dostat. Asi by nám bylo jedno za jakých okolností, jestli bychom si to uhráli v rámci kvalifikace nebo byli nominovaní na základě rankingu či postavení po MS. Nepohrdli bychom ani jednou variantou. Darovanému koni bychom na zuby nekoukali. Být na olympiádě je přece snem každého sportovce,“ usměje se Šob.