Letní olympijské hry 2020 | Medaile pro Tokio: Recyklovaný sen sportovců. Podívejte se na olympijské medaile | iSport.cz

Z jedné strany řecká bohyně vítězství Niké, z druhé design, který má připomínat vyleštěný kámen symbolizující rozmanitost a svět, ve kterém jsou poctěni tvrdě trénující a soutěžící sportovci, tak vypadá pět tisíc medailí pro olympijské hry v Tokiu.

Japonští organizátoři se chlubí ekologickým aspektem her a medaile jsou z velké části vyrobené z recyklovaných materiálů. Během dvouleté sbírky sesbírali přes šest milionů mobilních telefonů, získali z nich pře 32 kilo zlata, 3 a půl tuny stříbra a slitiny pro bronzové medaile.

Do otevřené designérské soutěže se sešly čtyři stovky návrhů, jak by medaile mohly vypadat zvítězil návrh Juničiho Kawanišiho z Ósaky. Cenné kovy mají průměr 85 milimetrů. Olympijské zlato bude ve skutečnosti především stříbrné, pokryté šesti gramy ryzího zlata. Zlato váží 556 gramů, stříbro o těch šest gramů méně a bronzová medaile 450 gramů.

Olympijské hry v Tokiu se budou konat od 24. července do 9. srpna 2020. Sportovní ředitel Českého olympijského výboru (ČOV) a šéf mise na OH 2020 Martin Doktor by byl rád, kdyby se příští rok v Tokiu představilo alespoň 120 českých sportovců.

Na poslední letní olympiádě v roce 2016 v Riu de Janeiro bylo v nominaci 105 sportovců. Byla to nejmenší výprava v historii samostatné České republiky, protože se nekvalifikoval žádný kolektivní sport.