Olympiáda 2020 | Postele pro olympiádu v Tokiu! Unesou až 200 kilo, skončí jako papír | iSport.cz

Olympionici budou na hrách v Tokiu spát na postelích, jejichž rámy i rošty jsou vyrobeny z kartonu. Měly by unést až 200 kilogramů a bude možné je prodloužit na 210 centimetrů pro ty nejvyšší účastníky her, které se uskuteční na přelomu července a srpna. Část postelí se použije i při následující paralympiádě a pak se budou recyklovat jako papír.

Pořadatelé kartonové postele předvedli při dnešní prezentaci olympijské vesnice. Jsou lehké, takže bude možné je v pokojích přesouvat. Materiál zapadá do ekologického charakteru OH, pro které byly ve snaze o co nejmenší uhlíkovou stopu vyrobeny olympijské medaile ze starých mobilních telefonů.

Recyklovatelné budou nejen rámy a rošty z 18 tisíc postelí použitých v olympijské vesnici, ale také matrace. U nich si budou moci sportovci upravit tvrdost samostatně pro horní, střední a dolní část těla. Čeští sportovci se o kvalitu matrací zajímat nemusejí, protože jim Český olympijský výbor znovu poskytne vlastní matrace.

V olympijské vesnici jsou od prosince dostavěny dvě desítky budov o 14 až 18 patrech, kde budou sportovci i členové realizačních týmů bydlet. Celkem je k dispozici 3800 apartmánů pro maximálně osm osob, přičemž v jednom pokoji jsou nejvýše dvě lůžka. Česká výprava bude obývat dům v centru olympijské vesnice s výhledem na moře. Dokončuje se výstavba některých společných prostor včetně dvoupatrové jídelny, která bude otevřena 24 hodin denně.

Apartmány pro sportovce pak budou upraveny na běžné byty a budou se prodávat za ceny začínající na více než 50 milionech jenů (asi 10,5 milionu korun).

Brány olympijské vesnice se otevřou 14. července, tedy deset dní před zahájením OH. Pro sportovce i jejich doprovod bude vesnice k dispozici ještě tři dny po skončení her, jejichž závěrečný ceremoniál se uskuteční 9. srpna. Od 18. srpna do 9. září pak bude vesnice hostit 8000 účastníků paralympiády.

Vedle hlavní vesnice v Tokiu budou dvě další menší vesnice v dějištích jachtařských a cyklistických soutěží, která jsou daleko od centra her.