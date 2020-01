Prognóza Sportu 2020: spočítali jsme medaile z Tokia a odhadli EURO i hokej | iSport.cz

Sportovní rok 2020 má hodně nabitý program, jak se bude dařit českým sportovcům? • FOTO: koláž iSport.cz Rok 2020 je tu! A sportovní fanoušek se v následujících dvanácti měsících rozhodně má na co těšit. Olympijské hry v Tokiu, fotbalové EURO po celém kontinentu nebo hokejový šampionát ve Švýcarsku. Jak si na očekávaných akcích povedou čeští sportovci? Kdo bude slavit v nejvyšších tuzemských soutěžích? A co třeba Jaromír Jágr, Tomáš Satoranský, David Pastrňák nebo Ester Ledecká? Projděte si velkou novoroční prognózu deníku Sport!

EURO 2020 Termín: 12. června – 12. července Odhad deníku Sport: S Dočkalem ze skupiny ano, dál už ne Fotbalová přehlídka starého kontinentu, to je turnaj pro Česko. V roce 1996 bralo šokující stříbro, o osm let později smutný bronz. Od té doby to necinklo, nicméně národní tým se na šampionát vždy kvalifikoval. To samé platí i pro soubor Jaroslava Šilhavého. Je tam! A hodlá dráždit mocné favority. Povede se to. Zásadní bude start. Na turnaj se totiž z play off Ligy národů kvalifikuje Skotsko a Česko jim s uzdraveným vůdcem Bořkem Dočkalem a skvělým Patrikem Schickem přímo v Hampton Parku srazí hřebínek. Chorvatsko? Anglie? Těžký… Nicméně navzdory jednogólovým porážkám se reprezentace ze třetího místa protáhne sítem a projde do osmifinále. Tam však cesta skončí krachem se Španělskem po penaltovém rozstřelu. Kdo vyhraje? Hladových tygrů je spousta. Ale dejme tomu, že finále v čarokrásném Wembley si bude chtít zahrát mladá a neklidná generace Anglie, s ní pak ofenzivním talentem políbená Belgie. V prodloužení rozpláče celý Londýn rozhodujícím gólem Axel Witsel. Česká fotbalová reprezentace před zápasem s Kosovem • Foto Barbora Reichová / Sport

OH TOKIO Termín: 22. července – 8. srpna Odhad deníku Sport: Domů se poveze 8 medailí Navzdory přetrvávajícím systémovým problémům s financováním sportu se českému olympijskému týmu na posledních Hrách velmi dařilo. Z Londýna přivezl deset medailí a jedna pak přišla poštou, v Riu také trefil desítku. A podobné to bude i v Tokiu. Ve výpravě bude silná vozba osobností se zlatými cíli. Patří sem judista Lukáš Krpálek, sportovní lezec Adam Ondra, kajakář Josef Dostál, vodní slalomář Jiří Prskavec (případně některý z jeho týmových konkurentů), sportovní střelec Filip Nepejchal. K tomu přičtěte tenistky, rozhodně nepodceňte zkušeného veslařského šampiona Ondřeje Synka či rychlostního kanoistu Martina Fuksu. Zaútočit můžou i oštěpaři v čele s loučící se legendou Barboru Špotákovou či předloňským vicemistrem světa Jakubem Vadlejchem. Plus nějaké to překvapení… Na deset to nebude, nicméně osm medailí je pro takovou výpravu reálným cílem. A zlatých bude určitě víc než jedna, kterou minule z Ria přivezl Lukáš Krpálek. Mistr světa v judu Lukáš Krpálek • Foto Barbora Reichová (Sport)

MISTROVSTVÍ SVĚTA V HOKEJI Termín: 15. května – 31. května Odhad deníku Sport: Češi si zahrají o medaili Hodně bude záležet, koho do sestavy sešle trenéru Miloši Říhovi zámořské nebe. I když příběh posledních mistrů světa z Finska dokazuje, že s tím úspěch zdaleka nestojí, ani nepadá. Celek Kanady, a dá se očekávat, že taky Švédska, bude naopak na hráčích NHL stavět. Základní skupina v Lausanne přesto může být schůdnější, než možná vypadá. Zejména tým javorového listu se bude sehrávat tradičně za pochodu. S dalšími soupeři jako Bělorusko, Velká Británie, Slovensko, Dánsko i Německo by si český výběr měl poradit. Hodně může napovědět úvodní duel s Tre Kronor, nicméně turnaj je dlouhý a klíčové bývá vždycky čtvrtfinále. Play off se bude hrát novým systémem, nicméně kdyby protivník vzešel z druhé skupiny, tam si moc vybírat nelze. Za předpokladu, že postoupí všichni favorité, tedy šampioni z Finska, Rusko, s nímž Češi naposledy prohráli bitvu o bronz, USA a Švýcarsko. Tým si zahraje o medaili, pokud se tedy dostane do pohody a z NHL taky získá pár dobrých posil. Čeští hokejisté by měli na světovém šampionátu hrát o medaili • Foto Barbora Reichová (Sport)

PASTRŇÁKOVA JÍZDA V NHL Odhad deníku Sport: Nej střelec i Stanley Cup Tak kolik zase dal gólů? Otázka, která spoustu fanoušků donutí hned po probuzení mrknout na výsledky NHL. Útočník David Pastrňák baví. Náramně baví. Jeho góly pomáhají nejenom Bostonu, ale i tomu, aby český hokej v NHL oprašoval kredit. Právě bombarďák s číslem 88 je aktuálně nejlepším českým hokejovým vyslancem. A kam až to dotáhne? Pokud se nestane nic mimořádného a Pasta si hlavně dá pozor při nastupování do auta (právě při přesunu z týmové večeře se zranil v minulé sezoně), měla by padnout magická hranice padesáti gólů. Tu naposledy pokořil Jaromír Jágr v sezoně 2005/06, kdy válel za Rangers. Pastrňák je jeho nástupcem. Ne že by jednou měl dosáhnout podobných čísel, ale v tom, že díky němu lidé hltají výsledky NHL. Naše prognóza: padesátka padne, Pasta nakonec nasází 53 gólů a získá Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce. A co víc, do Česka přiveze Stanley Cup. Naposledy z toho bylo finále, teď už přijde triumf. David Pastrňák v NHL válí dál • Foto Reuters

FORTUNA:LIGA Termín: 15. února – 31. května Odhad deníku Sport: 1. místo Slavia Žádný šok, červenobílá síla není v lize k zastavení. Šestnáctibodový náskok po podzimní části podpořený zpravidla přesvědčivou hrou, je olbřímí. Stát se může samozřejmě všechno, ale i navzdory očekávanému sbohem některých opor v čele s Tomášem Součkem není pravděpodobný výraznější ústup. Plzeň bude přebudovávat mužstvo a hlídat druhé místo, Sparta potřebuje jaro na další konsolidaci. Slavia se tak může (tradičně) ohrozit jen zevnitř: to pokud by se k odchodu opravdu rozhoupal sportovní ředitel Jan Nezmar a/nebo by podporu nadobro stopli čínští majitelé. Sportovně by to sice Jindřich Trpišovský se svým štábem zvládl a negativní ekonomický efekt by se krátkodobě povedlo i díky ziskům z Ligy mistrů a prodeje hráčů překlenout, ale už by to zaselo do slávistických řad zhoubnou nejistotu. V létě se neudolatelní „běžci“ z Edenu pokusí znovu ohromit Evropu účastí v Lize mistrů, ale pozor: přes skvělou práci je předkolo Ligy mistrů vždy tak trochu loterie… Vladimír Coufal objímá střelce Lukáše Masopusta v zápase proti Českým Budějovicím • Foto Pavel Mazáč / Sport

TIPSPORT EXTRALIGA Odhad deníku Sport: Bude to Liberec Uchazečů o titul se v popředí fronty tlačí několik: obhájce titulu Třinec, pak Liberec, který naposledy padl až ve finále a v základní části prošel dlouhou bodovou sérií. Taky obrozená Sparta a Kometa. V zákrytu číhají Plzeň s famózním Milanem Gulašem a královéhradecký Mountfield, jehož trenér Vladimír Růžička taky ví, jak vyhrávat. Překvapit může někdo další. Z téhle mlýnice vychází nejlíp Liberec. I po přesunu Filipa Pešána pokračují Bílí Tygři pod vedením nového krotitele Patrika Augusty ve stejném stylu. Účinný systém mají zažitý i hráči z farmy, takže zranění či odchody klíčových opor během základní části nezanechaly výrazné stopy, což se o jiných týmech říct nedá. Mužstvo po váhavějším vstupu do sezony opět zdobila vyrovnanost výkonů, otáčelo zápasy, nabralo sebevědomí, navíc na play off se umí dobře připravit. Vyšla sázka na brankáře Dominika Hrachovinu. V něm Liberec našel poklad. Hrášek v hromadě lupení. Gólová radost libereckých Bílých Tygrů • Foto Barbora Reichová / Sport

CO PŘEDVEDE JÁGR Odhad deníku Sport: Konec? Kdeže… Bude hrát dál V únoru mu bude 48 let. Věk, při němž se člověku špatně vstává z postele, je celý rozlámaný. Když si zajde do posilovny, tři dny se z toho dostává. Ovšem pak jsou tady přírodní úkazy, které to mají trošku jinak. Jako Jaromír Jágr. V extralize stále ukazuje, jak umí obelhat věk, i když na konci roku kvůli zranění nehrál. Ovšem konec kariéry? Zapomeňte. V lednu do akce naskočí a hlavně v útočném pásmu bude stále soupeře motat. I když se mluví o uzavření extraligy během rozehrané sezony, nakonec k tomu nedojde. Ale Rytířům to nebude až tolik vadit. I když jim o kousek unikne desítka, sezonu zakončí na bezpečném jedenáctém místě. Ani tohle nebude pro Jágra konečná, bude hrát dál. Zláká k sobě oblíbeného centra Romana Červenku a vyhlásí boj o titul. Faktor Jágr bude fungovat dál, fanoušci na něj budou chodit ve velkém, navíc kladenský klub uspořádá venkovní zápas. A jen tak mimochodem: Jágr bude opravdu hrát do padesáti. Takže ani příští sezona nebude poslední. Jaromír Jágr v zápase proti Plzni • Foto Barbora Reichová (Sport)

TOMÁŠ SATORANSKÝ Odhad deníku Sport: Top mezi rozehrávači Bulls Česká basketbalová jednička se bude snažit udržet si i v roce 2020 pozici rozehrávačské jedničky Chicago Bulls. Býci sice do play off NBA zřejmě nepostoupí, ale tým by měl nasbírat více výher než loni. A Satoranský k lepší bilanci pomůže. A to je dobrá zpráva i pro národní tým, jehož bude česká hvězda znovu hlavní oporou v základní skupině kvalifi kace o OH. Tomáš Satoranský při utkání proti Milwaukee • Foto ČTK

KAROLÍNA PLÍŠKOVÁ Odhad deníku Sport: Znovu jedničkou V březnu jí bude 28 let, dostává se na vrchol sil. Odehrála už spoustu grandslamů a velkých zápasů, může se spolehnout na vyrovnanost výkonů a nově také na pomoc kouče-stratéga Daniho Vallverdua. Právě to jí posune při možném poklesu formy jedničky Ashleigh Bartyové zpět na světový trůn, kde už pobyla osm týdnů. Na jednom z grandslamů se prodere až do finále. Karolína Plíšková opět má ty nejvyšší ambice • Foto Reuters

ESTER LEDECKÁ Odhad deníku Sport: Pódium na lyžích i prkně Česká sněhová královna ukázala už na konci roku, že má na to zvítězit v závodu Světového poháru lyžařek, když senzačně ovládla sjezd v Lake Louise. Hlavně v něm by mohla přidávat i další úspěchy a zazářit třeba i ve finále SP v Cortině d´Ampezzo v březnu. Na začátku roku hodlá opět ukázat svou sílu na snowboardu a nedá se moc čekat, že by ho v další sezoně odhodila do kouta. Olympijská vítězka v superobřím slalomu Ester Ledecká slaví první triumf v lyžařském Světovém poháru. • Foto profimedia.cz

MISSION IMPOSSIBLE 2 Odhad deníku Sport: Další zázrak, OH se povede Historické 6. místo na MS ukázalo jedno: nikdy neodepisujte české basketbalisty v čele s Tomášem Satoranským. Jejich cesta na OH ale vede skrze peklo: dalekou cestu na kvalifikaci do kanadské Victorie (- 9 hodin) a zde mimo domácí výběr opřený o hráče NBA ještě po pomstě bažící Turci či Řekové. Do Tokia jede jen vítěz. A ač Ginzburgův tým nic nebalí, toto je znovu Mission Impossible. Jen s číslem 2. Čeští basketbalisté oslavují s fanoušky triumf nad Brazílií v osmifinálové skupině MS • Foto Profimedia.cz