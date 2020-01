Olympiáda 2020 | Kellnerová sní o olympiádě, připravit si pro ni chce i svého srdcového koně | iSport.cz

Česko se po dlouhých 84 letech na olympiádu kvalifikovalo právě i díky tomu, že 23letá česká jezdkyně splnila stejně jako další tři čeští reprezentanti minimální kvalifikační požadavky. Kellnerové se to podařilo s koněm Silverston, s nímž mimo jiné v roce 2018 startovala i v pražském finále Global Champions.

„Nyní se tak mohu zaměřit na to, abych Silverstona na možnost účasti na olympiádě dobře připravila,“ prozradila Kellnerová pro web jezdci.cz s tím, že to však nakonec nemusí být právě tento kůň, s nímž by se do Japonska nakonec mohla vypravit.

Kellnerová, která patří mezi nejlepší české parkurové jezdce, by si totiž nyní ráda splnila kvalifikační podmínky pro účast na OH i s dalšími koňmi z její stáje. Konkrétně jde o hřebce Classika a o klisnu Catch Me If You Can, jejíž cena je čtvrt miliardy korun. Přitom právě v jejím sedle si minulý rok v květnu na závodech v Madridu přivodila bolestivou zlomeninu stehenní kosti, kvůli níž pak musela loni v listopadu oželet i pražské vyvrcholení prestižního parkurového seriálu.

Nyní je už ale Anna Kellnerová zpět v sedle a při přemýšlení o olympijských hrách nechce nechat nic náhodě. „Chci mít možnost náhrady v případě, že by se událo něco neočekávaného,“ vysvětluje výběr koní s tím, že na olympijské hry, pokud se do českého týmu kvalifikuje, by ráda odjela s koněm, který bude v té chvíli v nejlepší formě. „Můžete sice cítit k některému koni silnější vztah, ale v tomto případě půjde především o výsledek,“ míní jezdkyně, jejímž srdcovým koněm je právě hřebec Classic.

„Oba jsme společně začínali na nižších soutěžích a postupně se propracovali až na úroveň pěti hvězd. Máme mezi sebou velmi silné pouto. A Classic je teď navíc ve velmi dobré kondici, takže už se po delší přestávce oba těšíme na závody,“ říká Kellnerová.

Zda se nakonec mladá česká jezdkyně na olympiádě v českém týmu opravdu objeví, se pak rozhodne během následujících měsíců. Do Tokia odcestuje tříčlenný český tým nejspíše s jedním náhradníkem. A ve hře je v současné době reálně pětice jezdců. Vedle talentované Kellnerové ještě matador Aleš Opatrný, Zuzana Zelinková, Ondřeje Zvára a Emma Augier de Moussac.

Kellnerová přitom počítá s tím, že bude dělit v nadcházejících měsících pozornost právě mezi přípravu na olympijské hry a účast v seriálu Global Champions, kde je už dva roky členkou týmu Prague Lions.

„Vše nyní samozřejmě budeme směřovat k tomu, aby naše koně byli na olympiádu dobře připraveni. A i já budu muset podřídit své starty v Global Champions potenciální olympijské přípravě,“ dodává 23letá jezdkyně, která prý dlouho nemohla uvěřit tomu, že se český parkurový tým na olympijské hry nakonec opravdu podívá. „Tohle je prostě něco neuvěřitelného,“ dodává nadšeně.