Český parkur se přece jen představí na olympiádě. Po 84 letech! | iSport.cz

Český parkurový tým kolem Aleše Opatrného těsně neuspěl v červnové kvalifikaci v Budapešti, přímý postup vybojovali Ukrajinci. Jak informuje web Jezdci.cz, v následujících měsících se však ukázalo, že tři ze čtyř členů týmu neměli vyjeté minimální kvalifikační požadavky se svými koňmi. Tato skutečnost vyšla najevo poté, co byl kvůli nezákonnému prodeji plynu obviněn a zatčen ukrajinský podnikatel Alesandr Onišenko, který družstvo sestavil a je majitelem ukrajinských koní.

Podle pravidel Mezinárodní jezdecké federace (FEI) přitom musí kvalifikační požadavky splnit konkrétní dvojice jezdec – kůň. Vzhledem k olympijské účasti v Tokiu měla Ukrajina k 31. prosinci potvrdit účast svého týmu, nejméně tři způsobilé dvojice však neměla a její místo zaujímá další nejvýše postavený tým z budapešťské kvalifikace, tedy Česko.

V České republice, na rozdíl od Ukrajiny, mají minimální kvalifikační požadavky vyjeté hned čtyři jezdci se svými koňmi: jde o Emmu Augier de Moussac s Divou, Annu Kellnerovou (se Silverstonem, s nímž startovala i v Global Champions League), Zuzanu Zelinkovou (Caleri) a Ondřeje Zváru (Quimero). Jeden ze dvou požadovaných výsledků má splněn i Aleš Opatrný.

Z těchto jezdců by pak měli být vybráni tři, kteří se do Tokia opravdu podívají. "Je to samozřejmě splněný sen. Mám ale jen jednoho koně, takže to bude ještě dlouhá cesta. Musím doufat, abych byl do týmu vybrán,“ komentoval nečekanou zprávu Aleš Opatrný.

Československý parkurový tým startoval na olympiádě naposledy v Berlíně 1936. Českou republiku pak po rozpadu federace reprezentoval na olympijských hrách pouze Jaroslav Hatla ve všestrannosti v Aténách 2004 a v Pekingu 2008. Na něj by měl letos navázat Miloslav Příhoda, a pokud do 1. června splní kvalifikační požadavky, tak i Miroslav Trunda.