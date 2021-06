Crouser je rád za „čistý“ rekord: Ve fantazii jsem to dokázal tak tisíckrát

Bylo to před lety na dvorku za domem Crouserových, poblázněné vrhačské rodiny plné diskařů, oštěpařů a koulařů. Táta Mitch, někdejší diskařský náhradník pro Hry v Los Angeles, pro svého syna Ryana udělal značku na hranici světového rekordu Randyho Barnese.

„Řekl mi, abych ho překonal. Předtím, než se mi to povedlo v realitě, ve fantazii jsem to dokázal tak tisíckrát,“ citoval Crousera Washington Post.

Jeho celoživotní posedlost už v té chvíli byla ukojena. Ve čtvrté sérii finálového závodu americké olympijské kvalifikace na slavném stadionu Hayward Field, který byl zrekonstruován pro MS 2022, se postavil k pokusu a měl už za sebou parádní sérii – 22,61, 22,55 a 22,73. Před dalším pokusem věděl, že energii má. Sám pro sebe si řekl: „Jen to udělej pomalu.“

Když pak vytočil svou otočku v kruhu a pustil sílu z ruky, zvedl ruce nad hlavu a zařičel: „Yes!!!“

Za chvíli pak vybouchnul i celý stadion, protože koule dopadla téměř na konec vymezené výseče. Napjaté čekání netrvalo dlouho a na tabuli se objevily rekordní cifry: 23,37!

„O tomhle momentu jsem přemýšlel od doby, co jsem začal. Dokázat to při prvním startu na novém Hayward Field je pro mě speciální. Tenhle světový rekord jsem chtěl tak dlouho,“ vysvětloval Crouser. „Víc než čtyři roky jsem věděl, že to bylo možné. Hned, jak se to objevilo na tabuli, cítil jsem se o deset liber lehčí. Ani jsem nezaznamenal, jak těžké závaží to pro mě bylo.“

Crouser je v posledních sezonách jednou z hlavních tváří světové atletiky právě pro svůj emotivní hon na historický výkon. Před pěti lety v Riu vyhrál olympiádu a cestou na další Hry do Tokia se vyprofiloval v hlavní koulařské eso. A to v v době, kdy v disciplíně panuje nejtvrdší konkurence za celé dějiny. Crouser na to doplatil při předloňském MS v Dauhá, kdy mu výkon 22,90 metru, tehdy šestý nejlepší vrh dějin, stačil jen na stříbro za krajanem Joe Kovacsem.

Crouser zareagoval po svém. Při loňském složitém koronavirovém jaru trénoval v garáži, nebo na parkovišti své někdejší základní školy. A znovu vrhal blízko k 23 metrům.

Letos zimě si poprvé sáhnul na světový rekord, když výkonem 22,82 sebral Randy Barnesovi halové maximum z roku 1989. Hned po začátku letní sezony začal znovu obtesávat hranici 23 metrů, koncem května v Tucsonu ji konečně o centimetr překonal. V Eugene pak svůj hon dokončil. A logicky hned musel čelit otázce, jestli ho těší, že z tabulek vymazal předchůdce Barnese. Ten byl krátce po svém rekordním pokusu z května 1990 usvědčen z užívání anabolických steroidů a v roce 1998 dostal za další prohřešek doživotí trest.

„Je to těžká otázka. Sport se od té doby hodně změnil. Antidopingové testování sport exponenciálně vyčistilo,“ řekl Crouser. „Můžu říct, že jsem šťastný, že rekord padl v současném systému. Nic proti bývalému světovému rekordmanovi. V atletice to byly jiné časy. Je skvělé, že teď v kouli máme stoprocentní rekord.“

Pro olympiádu v Tokiu je Crouser favoritem, v současné drtivé konkurenci ale ani on nemá nic jistého. Další místa v americkém týmu si zajistili světový šampion Joe Kovacs a Payton Otterdahl. Darrell Hill, jeden z možných kandidátů olympijské medaile skončil výkonem 21,89 o tři centimetry čtvrtý a nikam nejede.