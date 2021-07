Dvojrozhovor ve Sport magazínu: Issová a Špotáková nejen o filmu Zátopek

Bylo to setkání dvou nejslavnějších oštěpařek v historii. Dana Zátopková, alias Martha Issová, a Barbora Špotáková, dvojnásobná olympijská vítězka a světová rekordmanka. Řeč byla také o filmu Zátopek, který půjde v srpnu do kin.

„Je super, můžu na něj říct samé superlativy. Je to přesné vystižení postav a tehdejší doby. Mě překvapila i přesnost házení. Opravdu nás to všechny uchvátilo! Člověka to stáhne sedmdesát let zpátky,“ vykládala Špotáková, která se chystá na pátou olympiádu. Také o ní byla řeč.

Celý unikátní dvojrozhovor najdete v pátečním Sport Magazínu!

Co všechno najdete v pátečním Sport Magazínu

Dvojrozhovor: Barbora Špotáková & Martha Issová

Fototéma: Barbora Seemanová a další plavecká esa

Rozhovor: David Kostelecký

Plakát: Patrik Schick

Uniklo z facebooku: Kylian Mbappé

Trenérská výzva: Marek Sýkora

V pátečním Sport Magazínu najdete dvojrozhovor s Marthou Issovou a Barborou Špotákovou • Foto Archiv Sportu

Trailer filmu ZÁTOPEK. Legenda vběhne do kin 26. srpna