Drahotová se přes očištění vzdala Tokia, po pauze není v závodní formě

Pětadvacetiletá atletka se v ideální formě necítí. „Poslední tři měsíce byly náročné. Trénovala jsem, snažila se udělat maximum, ale závodní rytmus nenahradíte,“ řekla Drahotová.

Dvojnásobná medailistka z mistrovství Evropy byla z možného dopingu očistěna v pondělí, kdy disciplinární komise Českého atletického svazu uvedla, že tři roky starý dopingový nález nezpůsobilo užití zakázané látky.

„Bolí to, ale rozhodla jsem se, že do Tokia neodletím. Konzultovala jsem to s trenéry i lékaři a prostě by to nedávalo smysl,“ řekla Drahotová, která na olympijských hrách v Riu de Janeiro skončila desátá v závodě na 20 km. „Beru to z lepší stránky. Podařilo se mi očistit své jméno,“ dodala.

Po zrušení startu Drahotové by v Tokii mělo startovat 115 českých sportovců.

Antidopingový výbor: Nevinná

Pozitivní vzorek pocházel podle Antidopingového výboru ČR z 31. července 2018. Krátce poté Drahotová získala stříbro na evropském šampionátu v Berlíně. Podle jejího právního zástupce Jana Šťovíčka šlo o zvýšenou hladinu testosteronu.

Podle komise Drahotová prokázala, že podezřelé hodnoty vznikly přirozenou cestou. Chodkyni proto označila za nevinnou.

„Ve vzorcích A a B Anežky Drahotové byly zjištěny změny v poměrech izotopů C12 a C13, což by mohlo být dle článku 2.1 směrnice o boji proti dopingu porušením těchto pravidel. Disciplinární komise ČAS dále konstatovala, že Anežka Drahotová prokázala, že tyto změny nejsou způsobeny vnikem zakázané látky do jejího těla, když vznikly přirozenou cestou na základě změny stravovacích návyků a změny zdravotního stavu,“ uvedl v tiskové zprávě předseda komise Miroslav Ševčík.

„Sportovec, ale i posudky endokrinologů a odborníků z VŠCHT prokázaly neexistenci zavinění nebo nedbalosti, a z toho důvodu není uložen žádný zákaz činnosti, který by jinak připadal v úvahu,“ doplnil Ševčík.

Podle dřívějších informací serveru iDNES.cz šlo u Drahotové o nesrovnalosti v biologickém pasu. Vzorky se skladují několik let a zkoumají neustále novými způsoby, proto trvalo roky, než se atletka o pozitivním nálezu dozvěděla.

Drahotová v posledních měsících přišla o pozici české chodecké jedničky. Loni v říjnu ji na republikovém šampionátu těsně porazila Tereza Ďurdiaková, která letos v dubnu titul obhájila. Drahotová mistrovský závod v Olomouci nedokončila, do její další přípravy pak zasáhla informace o dopingovém podezření.

Kromě stříbra z Berlína má Drahotová ve sbírce také bronz v závodu na 20 km z ME 2014 v Curychu. Před sedmi lety ovládla juniorské mistrovství světa v Eugene na trati 10 km ve světovém rekordu. O rok dříve se stala juniorskou evropskou šampionkou. V roce 2015 byla osmá na MS v Pekingu, na olympijských hrách v Riu de Janeiro skončila desátá.

Český olympijský výbor nominoval na hry v Tokiu 117 sportovců, z týmu posléze vypadla atletka Zuzana Hejnová. Dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek v minulém týdnu uvedla, že se po vleklých potížích s achilovkou necítí ve formě.