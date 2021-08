Česká atletická esa: Vadlejcha rozpumpoval Krpálek, Staněk jako býk

Jsou to dvě česká atletická esa, v olympijském roce byl ale jejich osud na vážkách. Staněk sice v březnu slavně zvítězil na halovém mistrovství Evropy, už tam ho ale trápila ruptura štíhlého svalu. Vicemistr světa z roku 2017 Vadlejch si zase natrhnul tříslo. Boj na tenké hraně ale zvládli a před startem svých olympijských kvalifikací jsou zdraví.

„Tady už hážu naplno, metry jsou taky dobré. Na závod se těším. V rámci možností bude i trošku normální atmosféra a bude to všechno v cajku,“ říká Staněk.

V disciplíně, kde se světová elita pohybuje daleko za hranicí 22 metrů a americký koulař Ryan Crouser dokonce letos vrhnul světový rekord (23,37), je jeho maximem roku výkon 21,12 z posledního předolympijského závodu v Thumu. V podobné situaci je i Vadlejch.

„Můžu dělat úplně všechno naplno, neomezuje mě to. Už poslední Diamantová ligy byla víceméně ve stoprocentním tělesném stavu. Ale ještě z toho nebyl výkon, jakých bych si představoval,“ vzpomíná Vadlejch na závod v britském Gatesheadu. „Všichni okolo dělají, co můžou. Pomáhají mi i pan profesor Kolář, doktoři, fyzio. Věřím, že závod bude stoprocentní.“

Oba si zatím pochvalují atmosféru v olympijské vesnici. Staněk oceňuje vybavení místní posilovny, která je tak dobře vybavená, že vyhovuje i elitním vzpěračům.

„Potkal jsem se s klučinou, který si odvezl medaili. Šokovalo mě, jak je posilovna obrovská, skvěle zařízená,“ popisoval Staněk.

„Bejček bude silný jako býk,“ glosoval to s úsměvem šéf komunikace Českého olympijského výboru Tibor Alföldi s odkazem na Staňkovu přezdívku.

Vadlejch si zase užívá atmosféru českého týmu, který v Tokiu v posledních dnech sbíral medaile.

„Když vidím úspěchy, příběhy kolem toho, nabíjí mě to energií. Nikdy mi tak nebilo srdce jako u Lukáše Krpálka. To vlévá energii do žil a posouvá mysl zase úplně jinam,“ líčí Vadlejch.

Oba borce čeká odlišný program olympijské soutěže. Vadlejch si ve středu vůbec poprvé v kariéře vyzkouší zrádnou ranní kvalifikaci. Ta oštěpaře naposledy potkala na MS 2013 v Moskvě, kde Vadlejch chyběl. Zato Vítězslav Veselý, další český oštěpař na startu kvalifikace v Tokiu, tehdy získal titul mistra světa.

„Úkol číslo jedna je kvalifikace. Je dopolední, což dlouhé roky nebylo. Limit 83,50 je poměrně vysoko, na dopolední kvalifikaci je hraniční,“ říká Vadlejch. „Celkově nemám problémy se vstáváním a rád hážu dopoledne. Skvělé je, že je mezi kvalifikací finále reálně skoro tři a půl dne. Je to pro tělo a výkon ideální.“

V úplně opačné situaci budou koulaři, kteří jsou zvyklí na systém ranní kvalifikace a večerního finále i během jednoho dne. Tentokrát je čeká kvalifikace netradičně v úterý večer, o medaile se ale kvůli požadavkům amerických televizí bude bojovat ve čtvrtek dopoledne.

„Jsem radši, že je kvalda večer. Zapadne sluníčko, bude to příjemnější,“ těší se Staněk, který předpokládá, že do finále bude třeba dosáhnout kvalifikačního limitu 21,20 metru.

Je ale možné, že ranní termín negativně ovlivní výkony koulařů ve finále. Ačkoli je disciplína v posledních letech na historickém vrcholu, což dokazuje nedávný světový rekord Ryana Crousera, ale také slavný závod na MS 2019 v Dauhá, kde se o medaile bojovalo těsně pod hranicí 23 metrů.

„Tím, že bude finále dopoledne, tak si myslím, že to nebude až tak divoké jako v Dauhá,“ míní Staněk. „Nicméně kluci mají formu. Crouser hodil světový rekord v hale i venku, tabulky jsou dost divoké. Ale nepočítal bych s tím, že to bude jako v Dauhá. Hlavně doufám…“