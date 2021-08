Drzý plán na tři zlata! Hassanová přežila pád: šampionka jela na kofein

PŘÍMO Z TOKIA | Byl to náročný a dramatický den. Nizozemská běžkyně Sifan Hassanová má ale splněnou první část svého pokusu o unikátní zlatý hattrick na olympijských hrách. V pondělí ráno navzdory pádu v rozběhu vydržela ve hře v závodě na 1500 metrů, večer si s chirurgickou přesností načasovala rozhodující útok ve finále pětky. Vyhrála v čase 14:36,79 minuty a z pohádkově těžkého úkolu zbývá už jen patnáctistovka plus 10 000 metrů.

Hned za zády Diany Mezuliáníkové se tvořily dějiny. V rozběhu na 1500 metrů česká běžkyně zakolísala po kontaktu s Keňankou Edinah Jebitokovou. Ta situaci neustála, spadla na zem a s sebou vzala i drobnou běžkyni v oranžovém.

Do rozlehlého prostoru vyprázdněného nového Národního stadionu právě zazněl zvonec do posledního kola. A se Sifan Hassanovou ležely na zemi i její naděje na odvážný, možná až drzý plán stát se hrdinkou tokijské olympiády. Jenže oranžový dres se zvedl. Nizozemka bez paniky zlikvidovala ztrátu a rozběh ještě vyhrála.

Další zádrhel ve zřejmě nejnáročnějším dni pokusu o nevídaný olympijský hattrick už nepřišel. Po večerním finále běhu na 5000 metrů objímala dvojnásobnou keňskou mistryni světa Hellen Obiriovou a křičela na ni: „Jsi úžasná! Jsi úžasná!“ Bylo to pěkné sportovní gesto šampionky, která právě vítězně dokončila přetěžký den.

„Nemůžu tomu uvěřit. Když jsem zakopla, bylo to strašné. Ráno jsem použila všechnu energii, byla jsem unavená,“ vysvětlovala Hassanová. „Když jsem upadla a musela vyskočit, cítila jsem, že do toho dávám až moc energie. Připadalo mi, že mě všechna opustila. Cítila jsem se strašně.“

Taková byla výchozí pozice Hassanové před prvním finále olympijských her. Při cestě za hattrickem neexistuje disciplína, kde by měla své jisté. Na desítce hrozí světová rekordmanka Letesenbet Gideyová z Etiopie, na patnáctistovce další Keňanka Faith Kipyegonová, obhájkyně zlata z Ria.

Na startu finále na 5000 metrů proti Hassanové stála především Obiriová, královna disciplíny posledních let, se svou mantrou: „Je to jediná medaile, která mi chybí. Keňa poběží jako tým. Je na čase, abychom tohle zlato zase vyhrály.“

Když se závod rozjel, Hassanová se zařadila na konec balíku, kde strávila podstatnou část finále. Čelo ale nikdy neztratila z dohledu, pomalu se posunovala vpřed. V náběhu do posledního kola už byla v kontaktu a na protilehlé rovince soupeřky zařízla plynulým rozhodujícím nástupem.

„Závod byl pomalý, nikdo nechtěl dopředu. Věděla jsem, že má Sifan rychlou poslední čtvrtku, snažila jsem se ji chytit, ale nedalo se nic dělat,“ povzdechla si Obiriová. Ona i další favoritka Gudaf Tsegayová z Etiopie už měly křeč i v obličeji, zatímco Hassanová vlétla do cílové rovinky a ještě zrychlila. „Nikdy bych nevěřila, že budu olympijskou vítězkou. Je to úžasný den,“ radovala se Hassanová. „Byla jsem tak unavená… Bez kafe bych se šampionkou nestala. Potřebovala jsem všechen kofein!“

Před dvěma lety na mistrovství světa v katarském Dauhá sice předvedla do té doby neviděný zlatý double na patnáctistovce a desítce, jenže z Her zatím neměla jedinou medaili. Pro dívku, která v patnácti letech přijela do Nizozemska jako uprchlík z Etiopie a běhat začala během studia na zdravotní sestřičku, je první olympijské zlato vrcholem kariéry.

Ovšem v Tokiu pro ni nic nekončí. Získat tři zlaté individuální medaile na jedněch Hrách v atletice se nepovedlo ani Usainu Boltovi. Od druhé světové války něco takového zvládly jen tři legendy, jejichž jména mluví za vše: Nizozemka Fanny Blankersová-Koenová, Emil Zátopek a Američan Carl Lewis. Finále patnáctistovky je na programu v pátek, desítka se běží v sobotu.