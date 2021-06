Tempo je vražedné. Hrábneme si, ví Palyza. S Turky to bude jiné než na MS

Jaká je v týmu nálada? Překonali jste již únavu z dlouhé cesty?

„Nálada je velmi dobrá. Hlavní jádro naší úspěšné generace až na malé výjimky zůstalo pohromadě a všichni se těšili na další velkou akci. Únavu ještě setřepáváme. Cestování přes půlku zeměkoule bylo opravdu náročné a boj s časovým posunem je vždy otázka několika dní.“

Už jste se dokázali ve Victorii adaptovat?

„Popravdě to není vůbec jednoduché hlavně mentálně, protože jsme opět v bublině s přísnými pravidly. Nacházíme se na jednom z nejkrásnějších míst, v obrovské zátoce na západním pobřeží, které dominují nádherná města Vancouver, Seattle nebo Victoria a bohužel vůbec nemůžeme opustit areál hotelu. Každému by samozřejmě pomohlo se podívat trošku ven a nasát více místní atmosféru a styl života.“

Na úvod hrajete proti Turecku, které jste na MS porazili 91:76. Máte tenhle výsledek a zápas ještě v živé paměti?

„Ano, ale zápas, který nás čeká, bude určitě úplně jiný. Turci vyměnili trenéra, na přípravu nebylo moc času, nehledal bych v tom moc souvislosti a návaznost.“

Z turecké soupisky odpadl Shane Larkin, figurují na ní však čtyři hráči z NBA. Hrozí právě od nich největší nebezpečí?

„Turci hrají trochu pomalejší basketbal než my, ale jsou velmi fyzičtí. Ztráta Larkina pro ně bude velkým oslabením, je to jeden z nejlepších hráčů v Eurolize. Od hráčů z NBA určitě očekáváme stěžejní výkony a budeme se snažit je co nejvíce eliminovat. I přesto je ale možné, že vystoupí ze stínu někdo další a může nás potrápit. Turecko je země basketbalu zaslíbená a jejich trenér si může do konečné nominace vybírat z několika desítek hráčů s euroligovými zkušenostmi.“

Druhým soupeřem bude Uruguay. Má potenciál zamíchat kartami?

„Určitě to bude nepříjemný soupeř. Mají na soupisce Grangera, Batistu a nebo Fitipalda, to jsou vše hráči, kteří hrají pravidelně nejvyšší úroveň basketbalu. Asi jsou považování za outsidera naší miniskupiny, ale já bych je vůbec nepodceňoval.“

Favoritem druhé skupiny je jednoznačně Kanada?

„Ano, ale nepochybuji o tom, že Řekové budou chtít do boje o olympiádu také promluvit.“

Bylo by fajn se domácím v semifinále vyhnout?

„Asi by bylo lepší si nechat Kanadu až na závěr, ale to už předbíháme. Klíčové bude si nejdříve poradit s Turky a Uruguayci.“

Před turnajem odpadl kapitán Vojtěch Hruban, na druhou stranu se do reprezentace vrátil Jan Veselý. Změní se nějak herní projev týmu oproti úspěšnému MS 2019?

„Herní projev týmu se určitě nezmění. Trenér Ginzburg ordinuje brutálně náročnou hru nahoru dolů a s tím se musí srovnat každý hráč, který chce v nároďáku hrát. To tempo je vražedné, a když jsme se teď dívali na povedené úseky z Číny 2019, tak to místy vypadalo, jako by nás někdo ovladačem na video dal do Fast Forward módu. Laťka je nastavená vysoko, budeme si muset hrábnout.“

Boj o Tokio se může jevit jako velmi těžký úkol, potřebujete celý turnaj vyhrát. Měl by vám ale pomoci bojovný duch, jenž se v reprezentaci v poslední době drží?

„Ten v náš prospěch hraje už nějakou dobu. Máme výbornou partu a nároďák si užíváme. Takticky je to jiné než v klubu, nemáte tolik času dát věci herně do pořádku a tak musíte přidat jinde a nám se to poslední dobou velmi daří. Nehledíme na to, jak těžké to může vypadat, protože samostatný český basket na olympiádě nikdy nebyl. Necháme tam vše, šance se tam dostat přichází velmi zřídka.“