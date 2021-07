Boj basketbalistů o Tokio? Neházíme flintu do žita, zní z české kabiny

Turečtí basketbalisté porazili v kvalifikaci o OH v Tokiu i Česko a postupují do semifinále z prvního místa • profimedia.cz

Turkům to padalo, nám naopak ne. Slova zklamaných českých reprezentantů po nevydařeném vstupu do olympijské kvalifikace zněla jasně. Basketbalisté se potřebují z prohry 70:87 rychle oklepat, k udržení naděje na účast pod pěti kruhy musejí porazit Uruguay, proti které nastoupí již v pátek (4.35, ČT sport).

V sestavě s Tomášem Satoranským a Janem Veselým. Zato bez jediného přípravného zápasu v kompletním složení. Obtížný vstup do olympijské kvalifikace český tým zvládl jen částečně. Nadějné chvíle střídaly chyby a ztráty. Tým Ronena Ginzburga navíc brzdila slabší produktivita. Turci stříleli se 49% úspěšností, Češi zůstali na 40 %.

„Byl to náš první zápas v kompletní sestavě. Měli jsme některé dobré momenty, ale jinak to bylo z naší strany nahoru dolů. Hráli jsme proti dobrému týmu, ale na konci jsme udělali moc ztrát a soupeř nám z toho dal řadu lehkých košů,“ hodnotil zápas Ginzburg, který hledal optimální složení sestavy.

„Snažili jsme se využít pod košem najednou i Veselého s Ondřejem Balvínem, ale je to věc, kterou jsme zatím neměli moc času trénovat. Do budoucna se však mohou oba skvěle doplňovat. Jsou silní, mohou získávat doskoky a ještě více zpevnit naši obranu. Je dobře, že v nich máme i tuhle možnost,“ řekl kouč.

K vydařenému startu pomohla razantní smeč Patrika Audy, po které vedli Češi 5:0. „Začátek se povedl. První čtvrtka byla dobrá, ale během zápasu bylo hodně chyb a ztrát. Turkům to padalo a nám tolik ne. To podle mě byly ty dva velké rozdíly,“ hledal příčiny porážky pivot mající za sebou svou premiérovou sezonu v japonské lize.

S výjimkou pár minut ve druhé čtvrtině se už čeští reprezentanti do vedení nepropracovali. V závěru se pak marně snažili stahovat manko. A na palubovku se dostali i hráči z lavičky. „Později jsme i začali myslet na další utkání, takže jsme provedli nějaká střídání. Z výsledku nejsem šťastný, ale je to první zápas a věřím, že to bude příště lepší,“ doufal Ginzburg.

Dvěma trojkami se blýskl Lukáš Palyza, jenže i jeho snaha na zvrat vyšla nakonec vniveč. „Ve fázích, kdy jsme stahovali na sedm, osm bodů a vypadalo to ještě nadějně, že s výsledkem budeme moct něco udělat, tak jsme vždycky vyrobili nějakou ztrátu. Ta pak rezultovala v přečíslení tři na dva a Turci to taky trestali rychlou trojkou. Takže naděje byla vždy rychle uhašena,“ litoval Palyza.

Turecko, které v úvodním duelu vyhrálo nad Uruguayí 95:86, ovládlo skupinu a v semifinále se vyhne domácí Kanadě. Na favorita narazí právě vítěz utkání Česko - Uruguay. „Musíme se z toho otřepat a moc nad tím nepřemýšlet, protože druhý zápas, který už pro nás bude o všechno, přijde hodně rychle. Musíme co nejlépe zregenerovat a doufat, že střelecká impotence, která nás bohužel provázela, nás pustí a bude to o něčem jiném,“ prohlásil Palyza.

Odpočinek? Ten hráči nebudou mít ani 24 hodin. „Uruguayci hráli hodně dobrý basket proti Turecku první zápas. Je třeba se znovu podívat na video a najít nějaké skulinky v jejich obraně. Musíme do toho dát všechno, protože jde o hodně,“ upozornil Auda.

Uruguayci v prvním zápase hodně spoléhali na výkon Jaysona Grangera z Alby Berlín. Opírat se ale budou určitě také o zkušeného Estebana Batistu. „Dokážeme ho eliminovat. Honza i Ondra jsou vysocí a hrají velmi dobře pod košem jak v obraně, tak v útoku. Myslím, že tu výšku a sílu pod košem my máme taky a s tím by neměl být problém,“ prohlásil Auda.

Cesta do Tokia už vede jen přes tři vítězství v řadě. „Šance zabojovat o olympiádu přichází jednou za x let a byla by škoda, kdyby se nám nepovedlo ji uživit. Já bych neházel flintu do žita, že jsme prohráli s Turky. To byl první zápas. Nepovedlo se. Já věřím, že pokud v pátek vyhrajeme, tak se zvedneme a i do dalších bojů pak budeme předvádět mnohem konkurenceschopnější výkony a výsledky,“ dodal Palyza.

Olympijská kvalifikace basketbalistů ve Victorii (Kanada):

Skupina B:

ČR - Turecko 70:87 (14:17, 38:45, 54:63)

Sestava a body ČR: Satoranský 15, Veselý 13, Auda 10, Bohačík 5, Samoura 0 - Balvín 9, Palyza 6, Peterka 5, Schilb 4, Sehnal 3, Vyoral 0. Nejvíce bodů Turecka: Korkmaz 20, Mahmutoglu 13, Ilyasova 12. Fauly: 15:19. Trestné hody: 16/12 - 12/9. Trojky: 6:12. Doskoky: 42:37.

Tabulka: