Je to tady! V noci ze soboty na neděli jde v Tokiu poprvé do akce český basketbalový tým. V prvním duelu ve skupině čeká Tomáše Satoranského a spol. bitva proti Íránu. Češi jsou jasnými favority, k případnému postupu ze skupiny by se nicméně hodila co možná nejvyšší výhra. Zvládne výběr Ronena Ginzburga vstup do olympijského turnaje? ONLINE přenos utkání můžete sledovat od 3:00 na iSport.cz.