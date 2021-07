Hrdina Schilb po Íránu: Chemie je naše síla. Život ve vesnici? Intenzivní

Podobné koncovky jste zažili už v kvalifikaci v Kanadě, čím to je?

(smích) „To nevím... Něco podobného se nám stalo i v kvalifikaci, ve druhé půli se některé týmy vrátily do zápasu. Ale na druhou stranu, všechno to jsou skvělé týmy. Kdybychom my byli na druhé straně, děláme to samé, taky budeme bojovat do konce. Každý tým bude bojovat až do poslední sekundy. Tohle musíme pochopit a podle toho hrát, pokračovat ve své hře, abychom to dotáhli do konce.“

Čím to je, že ty nerváky vždycky zvládnete?

„Je to naše největší síla – právě ta chemie, kamarádství, které mezi sebou máme. Je vážně zábava být ve společnosti těchto kluků na olympiádě. Nejdůležitější je se bavit, to my děláme, možná občas až moc… (směje se) A měli bychom se víc soustředit na hru.“

Dal jste čtrnáct bodů a zvlášť v závěru tým hodně podržel, byli jste domluvení, že budou míče směřovat k vám?

„Ani ne. Saty dělal skvělou práci při organizaci týmu. Dokázal mi tím udělat dost místa pro to, abych mohl hrát svůj basketbal, abych mohl dát pár lehkých košů.“

Jak jste se v zápase cítil?

„Všichni byli nadšení, že si tady můžou zahrát první basketbalový zápas olympijského turnaje. Šli jsme do toho s velkou dávkou energie a ve druhé půli možná trochu sundali nohu z plynu. Klobouk dolů před nimi, protože hráli celý zápas, udělali nám to těžké. Třeba dokážou některý tým na olympiádě překvapit. Musíme příště zápas dokončit lépe a myslím, že to uděláme.“

Co pro vás osobně znamená, že jste s českým mužstvem na olympijských hrách?

„Všechno. Pro mě je to pořád surreální představa, která si pomalu sedá. Je skvělé tady být. Jasně, máme tu stadion pro třicet pět tisíc lidí a nejsou na něm skoro žádní diváci. Ale olympijský výbor dělá dobrou práci v organizaci i v tom, že nám dovolili soutěžit. A to je to hlavní.“

Jaký je život v olympijské vesnici?

„Docela intenzivní. Je tam spousta věcí, viděli jsme plno sportovců z různých odvětví. Vážně parádní zkušenost.“

Zažil jste někdy něco takového?

„Upřímně, neřekl bych. Ve vesnici je prostě taková aura, která na vás hned dýchne. Je úžasné to zažívat.“