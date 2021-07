Obří triumf bez oslav. Francouzi ukázali, jak na hvězdy USA: Tým je víc!

Budíček, tahle práce se sama neudělá! Sedmnáct let a 25 zápasů trvala neporazitelnost basketbalistů USA na olympijských turnajích. Už je minulostí. A začíná se spíš zhmotňovat noční můra ze světového šampionátu v Číně 2019, kde Američané historicky propadli až na sedmé místo třeba za šesté Čechy. Také v olympijském Tokiu začal tým, tentokrát v mnohem silnějším složení s hvězdami Kevinem Durantem či Damianem Lillardem, fiaskem. Francouzi jezdili po zadku, poslední čtvrtinu vyhráli o třináct bodů a zvítězili 83:76 především díky 28 bodům snajpra Evana Fourniera z Bostonu Celtics.

Překvapení? Šok? Ne tak pro amerického kouče Gregga Popoviche. „Nemluvme o žádném překvapení, jakoby si snad někdo myslel, že Francii smázneme o třicet. To je tak arogantní. Oni jsou pekelně dobrý tým,“ prohlásil trenér USA a velmi vlažná oslava Francouzů po vítězství mu dávala za pravdu.

Žádná extáze, pouze podání rukou a odchod do šatny. „Skvělá výhra, ale dokud nebudeme mít to, co chceme kolem krku, vůbec nic neznamená,“ utrousil pivot Rudy Gobert, druhý nejlepší střelec vítězů se 14 body.

Právě Francouzi na MS v Číně před dvěma lety ve čtvrtfinále vyřadili Američany a nakonec brali bronz. „Zase se ukázalo, že jsou sice skvělí individuálně, ale týmový výkon na ně platí,“ prohlásil kat Fournier. A dal tak dobrou inspiraci českým basketbalistům, kteří se proti USA postaví v posledním zápase skupiny v sobotu od 14.00.

Výprava Američanů za čtvrtým olympijským zlatem v řadě dostala trhliny již na startu. V přípravných zápasech prohráli dvakrát ze čtyř případů, nyní přišel další krach. Hráči USA vedli ještě o sedm bodů tři a půl minuty před koncem, pak však minuli všech devět zbylých střel a Francouzi zápas uzavřeli šňůrou 16:2.

Vedení jim nadobro dal 57 vteřin před koncem právě Fournier. Při pokažené akci se Guerschon Yabusele vrhl do autu po míči, vyškrábl ho do rukou střelce Bostonu a ten zamířil. Zmar Američanů demonstroval následující útok, během něhož si vytvořili pět střel. Ani jednu však netrefili, včetně zcela otevřených trojek od Zacha LaVinea, Kevina Duranta a Jrue Holidaye.

„Musíme líp bránit a zvládat koncovky, jinak to nepůjde,“ hartusil Draymond Green z Golden State. Američané jsou zranitelní a svět si může čím dál víc troufat.