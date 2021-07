Expert Bartoň před USA: Satoranský musí zahrát svůj nejlepší zápas

Češi mají před sebou basketbalový svátek. Jak těžké bude oklepat se po prohře s Francií o 20 bodů?

„Už jsme se přesvědčili, že můžeme hrát s kýmkoliv. Ať už s Američany, s Francií nebo s Kanadou. Rozdíl mezi Kanadou v olympijské kvalifikaci a Francií nyní v Tokiu byl ale v tom, že Francouzi měli tým velmi dobře sestavený. Dobře bránili, byli velmi dobře koučovaní. Dostali se do pohody a proměňovali spoustu střel. My jsme pak místy vypadali, že nevíme, kam skočit. I když jsme hráli dobrou první čtvrtinu, tak pak byla vidět síla soupeře, který nás válcoval dalších 30 minut.“

Může český tým potrápit Američany, kteří na úvod klopýtli s Francií?

„Tohoto tvrzení bych se vůbec nebál. Samozřejmě tam mají jména jako Kevin Durant, ale ten byl proti Francii totálně mimo formu. Je otázkou, jestli si nevybere další slabší den, nebo jestli to bude Kevin Durant, kterého známe z play off NBA, kdy rozhoduje zápasy a je pomalu nebránitelný. Proti Francii byl Durant jedním z důvodů, proč Amerika prohrála.“

Jaké jsou hlavní české zbraně, se kterými musí reprezentace vyrukovat?„Samozřejmě jsme outsider, bude to těžké, bude to dlouhých 40 minut. Tomáš Satoranský musí předvést svůj nejlepší zápas. Oni se na něj připraví a budou se jej snažit odříznout od míče, jako to udělali Francouzi. Na druhou stranu si myslím, že Francie byla týmová, měli to dobře rozložené a nepředpokládám, že tohle budou Američané mít. Ondra Balvín hraje ve skvělé formě. Bylo fajn, že se Honza Veselý dostal ke střelám a je taky v dobré pohodě. Čekám dobrý zápas od Jardy Bohačíka, který se trochu trápí. Želízek máme víc, ale abychom mohli pomýšlet na úspěch, tak Tomáš Satoranský musí zahrát svůj nejlepší zápas na turnaji. To bude to nejdůležitější.“

A ke kapitánovi se musí přidat i ostatní, že?

„To je bez debat. Minimálně čtyři hráči musejí podat velmi dobrý výkon, abychom mohli pomýšlet na dobrý výsledek, potažmo vítězství. Jsme underdog. Jde o to, aby šli kluci do zápasu s tím, že s USA můžou hrát a zkomplikovat jim to.“

Kdo z Američanů na vás zatím na turnaji udělal největší dojem?

„Pozitivně mě překvapil Jrue Holiday, který ještě nedávno hrál finále NBA a zvítězil. Na hřišti dobře bránil, dobře řešil situace v útoku, hrál bez míče, cutoval, dával volné střely i nájezdy… Mají i ohromnou individuální sílu střelců, což jsou Devin Booker i Kevin Lillard. Jestli se dostanou do střelecké pohody, tak to budeme mít těžké stejně jako proti Francouzům, kdy Nando De Colo zůstal volný a byl to koš, stejně jako Evan Fournier…“

Co by se pro český tým v zápase proti Američanům dalo považovat za přijatelný výsledek?

„Když ještě po třetí čtvrtině budeme v zápasu – povedeme, bude plichta, nebo budeme ztrácet maximálně deset bodů. Pak by mohla Amerika začít hrát pod tlakem. Je vidět, že pravidla FIBA jim moc nesedí a to může být naše výhoda. Stejně jako je Francouzi ke konci v tomhle tlaku porazili, tak i my můžeme udělat podobnou věc. Bude to těžké, nemáme takovou kvalitu jako Francie, nemáme takový atletismus. Na druhou stranu máme spoustu hráčů, kteří spolu hrají dlouho, znají se, vědí o svých slabých a silných stránkách. Jde o vnitřní sílu týmu, kterou bych vůbec nepodceňoval.“

Jak vnímáte pozici českého týmu v boji o postup ze skupiny?

„Důležité bude se mentálně nastavit, že s USA můžeme hrát. Pak se samozřejmě budeme snažit o co nejlepší výsledek. Možná nás bude mrzet nevýrazná výhra proti Íránu, ale po kvalifikaci v Kanadě jsme nehráli ani jeden přípravný zápas, což je vždycky vidět. Potřebujeme hrát líp, potřebujeme lépe bránit a pak uvidíme, jak dopadne postupová matematika. To je částečně i mimo naši kontrolu.“

