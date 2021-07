Cink vyhlíží medaili: Věřím v ještě lepší formu. Závod ovlivní i počasí

PŘÍMO Z TOKIA | V této sezoně má výbornou fazónu. Ve Světovém poháru se mu dařilo, v posledních dvou dílech obsadil Ondřej Cink (30) shodně druhé místo. A díky tomu jde do olympijského závodu, na jehož start se postaví v pondělí, s mnohem větším sebevědomím, než na předchozích dvou olympiádách. „Sezona je letos opravdu dobrá a doufám, že to tak bude i nadále,“ přeje si biker, který je jednou z českých medailových nadějí.

Má za sebou dvě olympijské účasti, kde skončil pokaždé na 14. místě. Při té třetí už ale pomýšlí Ondřej Cink na medaili. A je to logické, jeho výsledky v letošním Světovém poháru k tomu dávají dostatečný důvod. Bude se však muset vypořádat hned s několika překážkami. Kromě těch na trati to bude velké vedro, protože v Tokiu je v posledních dnech okolo 32 stupňů Celsia. A pak jsou tady samozřejmě soupeři, kde těmi hlavními budou cyklistický přízrak Mathieu van der Poel, který nedávno na Tour de France vozil šest dní žlutý dres lídra závodu, a další multitalent Thomas Pidcock.

Váš závod už je tady. Kolikrát jste si před ním vyzkoušel olympijskou trať?

„Budou to tři tréninky. V pátek jsem objel nějakých pět, šest kol. V sobotu jsem měl volnější den, byl jsem se jen podívat, objel volná dvě kola. V neděli to pojmu jako kvalitní rozjetí na závod.“

Jsou na trati změny oproti testovacímu závodu, který byl v říjnu 2019 a kde jste skončil sedmý?

„Dá se říct, že tam žádné změny nejsou. Jiné je to v tom, že teď se cítím líp. Testovací závod byl na konci sezony, bylo to o tom vyzkoušet si trať. V pátek se mi na trati jezdilo hezky. Myslím si, že jsem na tom fyzicky dobře a uvidíme, jak to dopadne v závodě. Protože určitě nebude rozhodovat jenom fyzická kondice.“

Dodaly vám sebevědomí úspěchy v SP?

„Sebevědomí mi určitě dodaly. Sezona je letos opravdu dobrá a doufám, že to tak bude i nadále a že v pondělí bude forma stejná. Trošku doufám, že to bude i o něco lepší, že jsem se dokázal připravit dobře.“

Letošní výsledky Ondřeje Cinka v SP 3. července Les Gets (Fr.) 2. místo 12. června Leogang (Rak.) 2. místo 15. května Nové Město na Moravě 4. místo 8. května Albstadt (Něm.) 4. místo

V Londýně i Riu de Janeiro jste skončil čtrnáctý, teď by to bylo lepší bez té čtyřky na konci, že?

„To by určitě bylo. Asi by mě i samotná ta čtyřka mrzela, protože je to hned jedno místo pod medailí. Toto umístění bych si asi moc nepřál, ale určitě by to vypadalo líp než dvě poslední olympiády.“

Očekává se duel Mathieuho van der Poela s Thomasem Pidcockem, ale asi to vy a Mathias Flückiger nebudete chtít nechat jen tak…

„Myslím, že tam bude dost závodníků, kteří pojedou o medaile. I Nino Schurter (obhájce zlata z Ria) je určitě dobře připravený na tenhle závod, tahle trať mu sedí. Jsou tam dva silní Francouzi. Já očekávám, že závod bude docela rychlý a hlavně že se celou dobu pojede ve skupině. Uvidíme, jak to pojmou Van der Poel s Pidcockem, jestli pojedou vražedné tempo. V roce 2019 jsme jeli celý závod v deseti lidech a rozhodovalo se až v posledních dvou kolech. Věřím, že bude podobný průběh i teď.“

Jak se liší tokijská trať oproti Londýnu a Riu?

„Je tady víc přírodních věcí v lese. Ale technické pasáže uměle vytvořené z kamenů připomínají Rio i Londýn. I když tady je to o něco těžší, než to bylo minule, jsou složitější.“

Máte vyhlídnuté místo, kde byste mohl zaútočit?

„Trať mi svým profilem úplně nehraje do karet. Spíš to vidím na to snažit se vydržet co nejdéle vepředu. Očekávám velkou skupinu po celý závod, že se bude rozhodovat v posledních dvou kolech. Trať není tak selektivní, jako jsme jeli poslední dva Světové poháry, kde byly dlouhé kopce a hodně se to rozdělilo. Není tam moc míst, kde se dá útočit. Půjde o to vydržet vepředu co nejdéle, mít síly a pak se uvidí. Spíš budu přemýšlet v průběhu závodu.“

Takže krátké kopce jsou pro vás ten hlavní problém?

„Nejen to. Je také fyzicky náročná, což mi taky úplně nevyhovuje. Jsou krátké kopce, ale je jich tam spousta, je to nahoru - dolů. Bude to o tom, kdo bude mít nejvíc sil v závěru. Kopce se za tu hodinu a půl nasčítají a poslední dvě kola už budou jenom o výkonu. Tam si myslím, že bych mohl mít šanci.“

Dýchla na vás už olympijská atmosféra?

„Zatím mi to nějak jako olympiáda nepřijde, až na to, že máme na sobě olympijské oblečení a akreditace na krku. A ještě že jsme na jednom místě, chodíme do jedné jídelny. Být zavřený v areálu, jezdit jen na závodiště a zpátky, nikam se nedostat, je takové zvláštní.“

Když mluvíte o tom, že jste zavření na jednom místě, byl jste v kontaktu s Michalem Schlegelem, který měl pozitivní test na covid?

„My máme vesnici, která je určená pro dráhaře a bikery. Takže ne.“

Jak jste zvládl aklimatizaci, které jste se bál?

„První dva dny byly úplně v pohodě, akorát v pátek jsem měl krizi, kdy jsem špatně spal a pozdě vstával. V sobotu už to bylo dobré, takže věřím, že to bude v pořádku.“

Jak velkým problémem bude teplé počasí?

„Zkušenost závodit v takovémhle vedru jsem neměl. Myslím si, že to bude jeden z faktorů ovlivňujících závod, protože ne každý má takové počasí rád. Jestli se pojede nějaké vražedné tempo, tak to někdo může rychle odskákat. Myslím si, že se nikdo šetřit nebude a bude to o tom, komu to sedne a kdo to vydrží až do cíle. Tohle je zase věc, která mi do karet hraje. Vedro mám rád, nevadí mi to, i když tohle je trošku věší extrém. Uvidíme, jak si s tím tělo poradí. Ale v teple závodím hrozně rád.“