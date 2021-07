Favorit van der Poel o šíleném pádu: Nevěděl jsem, že tu lávku odstraní

Podle všeho byl ale jeho pád následkem toho, že hvězdný Nizozemec nevěřil slovům reprezentačního kolegy Milana Vadera, jenž ho varoval, že v závodě bude daná sekce vypadat jinak než při tréninku. I proto skončil místo stupňů vítězů na vyšetření v nemocnici.

Organizátoři připravili nejlepším světovým bikerům atraktivní, ale zároveň technicky náročnou trať. A jak se zdá, Van der Poela trochu dohnal jeho pozdější přílet do Japonska až tři dny před závodem. Byl jedním z posledních bikerů, kteří do dějiště Her dorazili. Na sekci s velkými kameny, kde k jeho těžkému pádu došlo, byla ještě při víkendovém tréninku dřevěná nájezdová lávka.

V boji o medaile už ale chyběla a vítěz jedné z etap letošní Tour de France zaváhal hned při prvním průjezdu kritickým místem. „Nebyl jsem si vědom toho, že by tam ta lávka být neměla. Vůbec jsem o tom nevěděl. Při průzkumu trati tam byla. A co jsem slyšel, tak byla odstraněna jen tehdy na ten testovací závod,“ napsal Van der Poel na Twitter.

Jenže jak vyšlo najevo, nizozemský kouč Gerben de Knegt i týmový parťák Vader, jenž skončil desátý, měli informace zcela jasné. A neměli vysvětlení, proč Van der Poel zprávy o odstranění lávky nepřijal jako fakt. „Mathieu avizoval, že si myslel, že tam lávka bude. Ale mluvili jsme o tom mnohokrát, takže to by snad neměl být důvod toho pádu,“ podotkl De Knegt.

„Je možná těžké to říci nahlas, ale ještě během dnešního oběda jsme o tom mluvili,“ uvedl Vader pro nizozemskou stanici NOS. „Mathieu řekl: 'Sakra, všichni to tam skáčou.' A já se ho zeptal, zda on to skákat nebude. Na to mi odpověděl: 'Ne, budu to sjíždět přes to prkno'. Na to jsem mu odvětil, že se lávka už v roce 2019 při té testovací akci pro závod odstraňovala,“ přiblížil Vader.

Van der Poel zároveň potvrdil, že kvůli bolestem v oblasti kyčle zamířil do nemocnice na kontrolní rentgenové vyšetření.