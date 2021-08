Bez finále. Koně zaskočilo světlo i barvy. Patříme sem, hlásila Kellnerová

PŘÍMO Z TOKIA | Byl to historický moment, protože parkurový tým se na olympijské hry vrátil poprvé od Her v Berlíně 1936. V Tokiu se Ondřej Zvára, Anna Kellnerová a Aleš Opatrný z kvalifikace do zítřejšího finále nedostali. Svůj sport ale vrátili pod pět kruhů. „Patříme sem. Doufám, že to osloví i nějaké sponzory pro jezdce, pro mladé naděje, aby začali koně v Čechách víc kolovat a bylo jich víc. Doufám, že to nakopne motivaci lidí rozjet ten sport ještě víc,“ říká Anna Kellnerová.

Ondřej Zvára se sklonil k Cento Lanovi, a ještě než jako první ze startovního pole vyrazil pod rozzářenými reflektory do boje, něco svému osudovému koni pošeptal.

„To je asi trošku mezi námi. Ve finále mu teď jenom děkuju, ten kluk pro mě udělal strašně moc,“ usmíval se Zvára při vzpomínce na ten moment.

Pak se spolu rozjeli a český parkurový tým byl na olympiádě po dlouhých 85 letech znovu ve hře. Rychle se ale ukázalo, že boj o jedno z deseti míst pro finále bude velmi náročný úkol. Zvára s Cento Lanem chybovali na třetí překážce a celkově za tři neúspěchy a další srážky za čas nasbírali 15 trestných bodů.

„Myslím, že jsem to všem zkazil,“ lamentoval Zvára, kterému los určil nesnadnou pozici jezdce, který šel parkur zkusit jako první. „Nervy mi to nevadilo. Ale když to vidím zpětně, bylo by asi fajn, kdybych něco viděl. To už, holt, tak je.“

Brzy se ukázalo, že olympijský parkur byl těžkou prověrkou pro většinu týmů. Irské šance pohřbil nezdar Shanea Sweetnama, který svou jízdu nedokončil. Mexickou euforii po první rundě vystřídal úlek, když kůň Armani SL zboural oxer a jezdec Eugenio Garza Perez šel z jeho sedla po hlavě. Nedokončili ani domácí Japonci a Izraelci.

Češi všichni tři své parkury zvládli, ale chybám se nevyhnuli. Aleš Opatrný se svým Forewerem zaznamenal tři, Anna Kellnerová s Catch Me If You Can Old čtyři.

„Bylo to obtížné. Parkur byl velmi technický a měli jsme tam plno skoků, které jsme doposavad neskákali. Bohužel výsledek nebyl takový, jaký jsem chtěla,“ hodnotila Kellnerová. „Chyby mě mrzí, ale když jsem koukala, kolik lidí nedojelo, tím pádem kolik týmů je i vyřazených, tak jsem byla opravdu překvapená. Je vidět, že jezdci a koně s tím tady mají velké problémy.“

Český tým nedávno ve Velké Chuchli vyhrál Pohár národů a na olympiádě plánoval bojovat o účast ve finále. Jezdci i koně ale v Tokiu potkali nejvyšší úroveň překážek a také nezvyklé podmínky. „Všechny naše koně trošku překvapilo osvětlení s hodně barevnými překážkami, které koně nikdy neviděli. Forewer na ně trošku koukal. My jako Česko se jen tak nedostaneme na velké závody, protože jsou na pozvání,“ vysvětloval Opatrný.

Na rozdíl od Poháru národů, kde v týmu startují čtyři páry a nejhorší výsledek se škrtá, na olympijských hrách závodí jen tři dvojice, každá chyba tak může rozhodovat. Toto omezení na druhou stranu umožňuje rozšířit počet týmů na startu, z čehož profitovalo i Česko.

„Je to určitě komplikovanější, protože na olympiádě hrají roli nervy. Jak vidíte ty různé pády, tak většinou by se ten jezdec škrtl a tým by měl možnost ještě postoupit,“ líčí Kellnerová. „V tomhle systému se sice dostane na olympiádu víc sportovců, ale o to je to pak obtížnější.“

Start na olympiádě je pro české parkurové skákání milníkem. A může být i startem do nové éry.

„Ještě na sobě musíme dál pracovat, pokusit se s českou federací dostat se na těžší závody a tím pádem se ještě líp připravit,“ nabízí plán Kellnerová.

Možnosti existují. Záloha za olympijským týmem letos pro Česko vybojovala účast v elitní pětihvězdičkové sérii CSIO Poháru národů.

„Příští rok máme šanci se na pár větších závodů dostat. Doufejme, že výkony budou lepší a koně budou sbírat zkušenosti,“ přeje si Opatrný. „Doufejme, že přibudou koně i jezdci, aby náš kádr byl širší. Paříž 2024? Musíme se o to pokusit. Příští rok bude důležité se v první divizi udržet, abychom to mohli jezdit i v kvalifikačním roce.“

Kde však sehnat nové koně? Cento Lano je na konci kariéry, Opatrného Forewer je unikát vychovaný v jeho domácí stáji v Hořovicích. A Kellnerové „Catchie“ zase jedinečný klenot za čtvrt miliardy korun.

„Může se stát, že se nám po olympijské účasti ozvou sponzoři a budeme mít šanci nakoupit mladší koně, které budeme vychovávat a směřovat směrem k olympiádě, nebo k dalším mistrovství Evropy a světa,“ věří Opatrný.