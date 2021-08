Báječné výkony české hrdinky druhého olympijského týdne Kristiiny Mäki a další dva velké příběhy z letošních Her, kde hrají hlavní roli ženy: to je aktuální Olympiáda naruby. Nizozemská dráhová cyklistka Shanne Braspennincxová se vrátila do světové špičky v tomhle náročném sportu po infarktu, basketbalová veteránka Diana Taurasi zase donesla odkaz Kobeho Bryanta až do finále. Konec konců, je to přece White Mamba…