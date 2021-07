Krpálek vyráží za obhajobou: Tokio má váhu. Nenasazená hvězda straší

Olympijský šampion má před sebou nelehký úkol. Když Lukáš Krpálek triumfoval na Hrách v Riu před pěti lety, byla to senzace. Teď se pokusí svou pozici obhájit. Vše navíc umocňuje místo konání. „Když jsem se poprvé dozvěděl, že olympiáda bude v Tokiu, tak to pro mě bylo něco nádherného. V zemi, kde náš sport vznikl. Pro judisty to má obrovskou váhu,“ řekl na tiskové konferenci.

Radost i velká neznámá. Olympiáda je největší událostí pro většinu sportovců. Nejinak je tomu v případě judistů. Letošní hry mají ale pro zápasníky v kimonech mimořádný rozměr.

„Trénovat se bude na Kodokanu (ústředí celosvětové judo komunity), což je místo, kde bylo judo založeno,“ pochvaloval si místo konání Petr Lacina, šéftrenér české judistické reprezentace. „Je to i název první školy juda. Kodokan znamená místo, kde se učí cesta. Tam bude probíhat závěrečná příprava před turnajem. A soutěž se uskuteční v Budókanu, kde před dvěma roky Lukáš Krpálek vybojoval titul mistra světa. Takže halu velice dobře známe a doufám, že se nám bude dařit.“

Česko vyšle do Tokia dva reprezentanty. Krpálek si připíše už svou třetí účast na Hrách, jeho kolega David Klammert zažije pod pěti kruhy premiéru.

„Olympijské hry se budou konat v těžkých epidemiologických podmínkách, bez diváků,“ upozornil Jiří Dolejš, předseda Českého svazu juda. „Bude to jiná olympiáda než ty předešlé. Přesto věřím, že naše výprava bude úspěšná a podá dobrý výkon.“

Krpálek byl na olympiádě v Riu v roce 2016 nejúspěšnějším českým reprezentantem. Jakožto obhájce prvenství má také velikou radost, že bude bojovat právě v zemi vycházejícího slunce a v Budókanu.

„Když jsem se poprvé dozvěděl, že olympiáda bude v Tokiu, tak to pro mě bylo něco nádherného. V zemi, kde náš sport vznikl. Pro judisty to má obrovskou váhu. A i kluci z ostatních zemí mi říkali, že když někdo vybojuje jakoukoliv medaili, tak pro něj bude tou nejcennější,“ uvedl český triumfátor. „Jediné, co mě mrzí, že to proběhne bez diváků. Což bude výrazná změna, protože mám japonské publikum velice rád. Každý závod, který jsem tam absolvoval, byl pro mě obrovským zážitkem. Takže když jsem se původně dozvěděl, že na olympiádě budou pouze místní fanoušci, nikoliv zahraniční, tak jsem z toho přesto nebyl zklamán.“

Nebezpečný Teddy

Hlavní Krpálkův kouč upozornil na fakt, že bude velmi důležité, jak dopadne rozlosování zápasníků. Velikým hráčem těžké váhy je totiž desetinásobný mistr světa, Francouz Teddy Riner. „Tím, že nebude nasazený, tak může připlout úplně kamkoliv. A to bude velice nepříjemný soupeř. Nicméně i kdyby přišel k nám, tak ho půjdeme porazit,“ dodal rázně Lacina.

Jako velikou hrozbu vnímá Rinera i český velikán. „Je nepříjemné, že taková osobnost naší váhové kategorie je bohužel nenasazená,“ přiznal Krpálek. Ale jestli se s ním střetne na začátku, nebo později je mu prý jedno. „O tom prostě rozhodne los a pro mě to může být naopak obrovská motivace, kdybych ho měl dostat v začátcích, rozhodně do toho půjdu po hlavě. Měl jsem s ním dva velmi vyrovnané zápasy. Bohužel jsem oba prohrál, ale věřím, že důležitý čas teprve přijde.“

Prolomené prokletí vlajkonošů

O tom, jaká budou na olympiádě přesná opatření kvůli pandemii, ještě nemají sportovci přesné informace. Vše se může navíc do poslední chvíle změnit. Neví se tak s jistotou, jak bude probíhat zahajovací ceremoniál. V Riu byl Krpálek zvolen vlajkonošem, z čehož měl nejprve radost, ale později i trochu obavy.

„Byla to obrovská čest. Ale poté, co jsem byl zvolený, se ke mně dostaly zprávy, že většina těch, co byli vlajkonoši, následně neuspěla. Takže pro mě bylo velice těžké na sebe toto břemeno vzít a jít do toho. Nicméně nakonec se všechno povedlo. A to, že jsem byl vlajkonošem, jsem si nesmírně užil.“

Krpálek odpovídal pozitivně na dotaz, zda by tuto čestnou úlohu přál i svému „týmovému kolegovi“ Tomáši Satoranskému, bývalému hráči USK Praha.

„Co se týče Satyho, tak bych mu to samozřejmě hrozně přál, za to, co teď odvedli, když bojovali o postup v Kanadě. Myslím, že by mu to všichni přáli. Svůj hlas mu určitě dám, rozhodně by si to zasloužil,“ uvedl judista a přiznal, že často chodil na zápasy, v nichž Satoranský hrál. „Sleduju jeho cestu a vždy mu držím palce,“ dodal olympijský šampion.