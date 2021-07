Klammert: Mám jednodušší pozici než Krpálek. Do Japonska s bichlí

Dostal jste od Lukáše Krpálka nějaké rady před svou první olympiádou? Třeba co si s sebou přibalit…

(pousměje se) „Zatím jsem se s ním o tom nijak nebavil. Všechno máme fasované, takže člověk vezme, co má, kimono, věci na shazování a moc prostoru mu tam nezbude. Každopádně si to tam jdu užívat, každou chvíli. Je to něco, o co jsem usiloval hrozně dlouho.“

Kdy jste zažil tu největší emoci z toho, že jste vybojoval cestu do Tokia? Hned po rozhodujícím zápase?

„Nejsilnější to bylo po grandslamu, když jsem dostal medaili. Najednou jsem si sáhl na medaili, kterou moc lidí nemá. V tu chvíli jsem věřil, že se na olympiádu dostanu, že si to vážně zasloužím. Ten pocit byl vážně úžasný. Když člověk stojí na bedně a kouká se na vlajku, jak jde nahoru… Fakt krásný pocit, že člověk reprezentuje nejen sebe, svůj sport, ale i svou zemi a veze domů medaili.“

Co je pro vás limitem spokojenosti?

„Chtěl bych určitě porazit nasazeného závodníka v mé váze. Když se mi podaří přemoci někoho z osmi nasazených, tak bych to bral jako veliký úspěch a byl bych na sebe hrdý. Protože to je osm nejlepších z celého světa v kvalifikačním období. Myslím, že by to byl obrovský úspěch a veliká meta.“

První olympiáda. To bude přece jen nápor na psychiku. Řešíte nějak i tuto rovinu?

„Mám mentálního kouče Jana Mühlfeita, takže jsme to spolu samozřejmě probírali. Nicméně já mám jednu, nechci říct výhodu… Prostě nejsem favorit, zároveň si však věřím, že můžu o něco bojovat. Takže na mě nebude takový tlak z očekávání. Z tohoto hlediska to mám jednodušší než Lukáš. Od Krpoše čeká každý, že vyhraje, a nic jiného že nebude úspěch. Přitom to tak není. On už dokázal tak moc, že je to obdivuhodné. A cokoliv udělá navíc, tak už je to božím darem. Opravdu dokázal všechno a je pro nás velkou inspirací.“

Jste veliký čtenář. Jakou knihou si tam budete krátit povinnou karanténu?

„Už mám nakoupeno. Beru si tam Umění války, to je takový symbolický. A pak jedno sci-fi, které jsem dostal jako dárek a šetřil jsem si ho, protože je to veliká bichle, má to asi pět set stránek. Takže si to vezmu na cesty. A tím, jak tam budeme v bublině, tak asi bude prostor číst si a odpočívat.“

Máte rád jen tištěné knihy, takže se s nimi potáhnete…

(vskočí do řeči) „Vždycky si beru tištěné knihy, protože miluju tu vůni papíru. Takže potáhnu knížky s sebou, i kdybych je tam měl pronést po kapsách. Mám radši, když člověk může odložit elektroniku a věnovat se jen sobě a knížce.“