Tokio oslavuje sourozence: unikátní zlato z juda, bratr přitom málem nejel

Společné judistické geny se nezapřou. Uta a Hifumi Abeovi na olympijských hrách kralovali svým divizím a jako první sourozenci v dějinách získali zlato v jeden den. Tento husarský kousek se jim povedl už na světovém šampionátu v roce 2018 v Baku, zopakovat to však na domácích Hrách v legendární hale Budokan, to je kumšt. Hifumi přitom v Tokiu málem vůbec nezávodil, místo si vybojoval až loni v prosinci po 27 minut dlouhé bitvě.

Vyhrát olympijské hry na domácí půdě. Co víc si přát? Možná mít to s kým oslavit. Tak i o to mají sourozenci Uta a Hifumi Abeovi postaráno, a radost mohou mít hned dvojnásobnou. V neděli v Tokiu totiž triumfovali oba. Jedenadvacetiletá Uta ve finále nejprve na ippon přemohla Francouzku Amandine Buchardovou, a pak sledovala, jak půl hodiny na to o dva roky starší bratr Hifumi vítězí ve finále kategorie do 66 kilogramů proti Varzovi Margvelašvilimu z Gruzie.

Společně se tak stali prvními sourozenci, kterým se povedlo vyhrát olympiádu v jeden den. „Chci vyhrát zlato společně se sestrou. Jako její starší bratr, si nemůžu dovolit prohrát,“ žertoval Hifumi, když se probojoval do finále. Neprohrál, oba dokázali ovládnout pyramidy svých divizí a zaznamenat historický úspěch.

„Byla to úleva a radost, že jsme vyhráli společně. Měli jsme lidi, kteří nás podporovali. Objali jsme se a užili jsme si čekání na medailový ceremoniál,“ usmívala se Abeová. Už před Hrami vzdávala Hifumimu hold. „Nikdy bych to bez bratra tak daleko nedotáhla. Nevím, jestli bych se bez něj vůbec věnovala judu,“ děkovala olympijská šampionka do 52 kilogramů sourozenci.

Pro oba se jednalo o premiéru pod pěti kruhy, přesto do turnaje vstupovali jako jedni z favoritů. Uta prolétla prvními dvěma koly, kdy oba zápasy vyhrála po wazari. V semifinále přišla první pořádná výzva, stříbrná medailistka z Ria Odette Giuffridaová. V tříminutovém nastavení se ale drobné Japonce opět podařilo skórovat wazari a otevřít tak finálové brány.

V něm čekala francouzská reprezentantka Amandine Buchardová, která se v semifinále zdržela pouhých šestnáct sekund, než soupeřku přemohla na ippon. Stejným způsobem ale při prodloužení boje o zlato podlehla právě Abeové.

„V posledních čtyřech letech jsem pracovala opravdu tvrdě směrem k olympiádě. Takže jsem moc ráda, že se moje dřina vyplatila,“ řekla vítězka. „Buchardová je moje rivalka a někdo, koho velmi respektuji. Mám obrovskou radost, že jsem ji nakonec porazila.“

Největší boj pro Hafumiho přišel paradoxně ještě před tím, než vůbec olympiáda v Tokiu začala. Jako pořádající země totiž Japonsko závodníky do turnaje nominovalo, nemuseli se kvalifikovat. A rozhodnout se, komu udělit poslední čtrnácté místo, nebylo jednoduché. Mistru světa z let 2017 a 2018 Abemu, nebo současnému šampionovi Joshirovi Maruyamovi.

Japonská judistická federace tak uspořádala zápas o vše. Vítěz jede na Hry, poražený zůstává doma. Nerozhodlo se během úvodních tří minut, ani ve čtyřminutovém nastavení. Na řadu tak přišla „náhlá smrt“. Po dalších dvaceti minutách přetahování se Abemu podařilo rivala hodit a připsat si wazari, tím pádem i výhru.

„Věděl jsem, že to bude psychicky náročná bitva, ale byl jsem rozhodnut, že nikdy nepovolím,“ řekl po zápase vyčerpaný Hifumi. „Byl to vážně dlouhý souboj, ale když si ho zpětně přehraju, není v něm jediný moment, na který bych zapomněl.“

Opravdu nezapomenutelný moment ale přišel až v neděli , když ve finále přemohl Margvelašviliho. Společně se setrou získali pro Japonsko třetí medaili z juda na letošních Hrách. „Myslím, že jsme naše jména zapsali do historie, dokázali jsme ji změnit,“ pronesl Abe.

Judo v číslech

Muži - do 66 kg:

1. Abe (Jap.), 2. Margvelašvili (Gruz.), 3. An Paul (Korea) a Cargnin (Braz.), 5. Lombardo (It.) a Šmailov (Izr.), 7. Jondonperenlej (Mong.) a Gomboc (Slovin.).

Ženy - do 52 kg:

1. Abeová (Jap.), 2. Buchardová (Fr.), 3. Giuffridaová (It.) a Gilesová (Brit.), 5. Puppová (Maď.) a Kocherová (Švýc.), 7. Pak Ta-Sol (Korea) a Van Snicková (Belg.).