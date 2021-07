Krpálek hodnotí největší soupeře: Grol mi vůbec nesedí, Rinera chci potkat

„Pro mě absolutně nevyhovující judista, protože judo má postavené na tom, že kontruje. Čeká, až někdo udělá chvat, a on ho otočí. Jeho styl mi absolutně nesedí a mám s ním velké problémy. Na velkých akcích se mi ho několikrát podařilo porazit, tak věřím, že třeba na další velké akci se to povede znovu…“

„Soupeř, se kterým už jsem se pral mnohokrát. Podařilo se mi ho porazit, bohužel poslední tři zápasy jsem prohrál. Mladý judista, pořád jde nahoru. Zápasy jsou těžké v tom, že on je malý, špatně se hází. Když vleze do chvatu, je schopný kohokoliv hodit. Hrozně šikovný kluk.“

TEDDY RINER (Francie)

Bilance: 0:2

Možný souboj: finále

„Šel jsem s ním dvakrát, oba dva zápasy byly opravdu vyrovnané. Dokonce si myslím, že ten první jsem mohl vyhrát. Bohužel jsem oba dva zápasy prohrál. Pořád říkám, že je lepší si prohry vybrat na menších turnajích. Snažit se jim to vrátit na těch důležitých. Rozhodně bych i chtěl, abychom se na olympiádě potkali… Myslím si, že by to mohlo být dobré. Byla by to obrovská motivace jít proti němu, snažit se ho porazit a zastavit mu ten jeho poslední olympijský sen.“