Lukostřelba nově s měřením tepu z kamer. Jiný vesmír, říká Horáčková

Arénu pro lukostřelbu obklopují vysoké tribuny, na které by se za normálních okolností vešlo 5600 diváků. Teď zely, stejně jako všechna sportoviště v Tokiu, prázdnotou. Jen na jejich vrcholu výrazně vlály vlajky. Česká reprezentantka Marie Horáčková přiblížila, jak by to vypadalo, kdyby byly plné. A také to, jak silný vítr ovlivňuje její sport a proč jim měřili tep.

Třináct let trvalo, než se jméno Horáčková zase objevilo ve startovní listině lukostřelby na olympijských hrách. Po mámě Barboře se teď představila dcera Marie. I když vypadla v prvním kole vyřazovacích bojů s domácí Miki Nakamuraovou, byla spokojená a veselá.

„Psychicky jsem to sama v sobě zvládla dobře a nebyla jsem z toho úplně vylekaná, nebo tak něco. Šla jsem do toho docela sebevědomě, ale trošku nervozita tam byla. Asi jsem se do toho neuměla tak dobře zpevnit, takže mi dobře nelítaly žluté (10 a 9), jak jsem chtěla. Ale jsem vlastně spokojená,“ hlásila s úsměvem sympatická brunetka.

Když nastoupila na sportoviště po jedenácté hodině místního času, pálilo sluníčko, ale zároveň foukal vítr. Ten na vrcholku velké tribuny hodně mával s vlajkami, ale větrné rukávy vprostřed cesty mezi střelkyněmi a terči se zase tolik nehýbal.

„I na terčovnici to s praporkem dost mávalo. Na vítr bych se ale úplně nevymlouvala. Ladila jsem zaměřovač, a kdyby foukalo hodně, tak bych přeměřovala. Nejhorší pro nás je, když foukne do střelce a musí se s tím vyrovnat, víc držet přední ruku. Tady však vítr nebyl tak hrozný, i když to není úplně příjemný,“ poznamenala třiadvacetiletá lukostřelkyně.

Prázdná finálová aréna sice působila zvláštně, Horáčkové to ale vůbec nevadilo. V opačném případě by totiž byl na sportovišti, vzhledem k tomu, že střílela proti domácí, pořádný rachot. „Takhle vypadají finálové střelnice a já jsem ráda, že jsem tam mohla střílet, protože se tam často nedostanu. Je to o něčem jiném a strašně super. Ono to je většinou jak v tenise. Když natahujeme a střílíme, tak je ticho. Jenže když třeba někdo fandí soupeřce a ta vystřelí, tak je jásot, ale do toho už já jdu střílet. Takže se střílí střídavě do rachotu. Je to o zvyku,“ vysvětlila rodačka z Plzně.

Pro všechny lukostřelkyně i jejich kolegy tady ale byla jedna velká novinka. Vedle hodnoty, kterou v terči zasáhli, se televizním divákům na obrazovce objevila také tepová frekvence daného střelce. „To je tady ojedinělá záležitost, chtějí to pro výzkum. Je to zajímavé, jsem pro, samotnou mě to zajímá. Normálně si tepovku neměřím, protože nemám ráda, když mám na sobě při střílení sport tester, ale ráda se na záznam podívám,“ vysvětlila Horáčková.

Technicky to fungovalo tak, že sportovce snímaly tři kamery, které měřily jejich mikro pohyby a další změny chování. „Dávali jsme souhlas, aby nás mohli snímat. Tyhle výsledky si probereme na konci sezony a můžeme to prozkoumat i na tréninku. Pro kondičního trenéra by to mohl být impuls, jak se v jakém počasí tepovka pohybuje. Tady je teplo, takže je obecně vyšší. Možná budu muset víc makat na kardiu, abych to snížila,“ smála se.

Podle generálního sekretáře Světové lukostřelecké federace Toma Dielena už o tuto technologii projevil zájem třeba i biatlon. Sami lukostřelci ji vyvíjeli už od olympiády v Londýně 2012.

I navzdory všem komplikacím si tokijské Hry užila a už se nemůže dočkat, až se budou blížit ty v Paříži. Právě její zdejší účast ji ještě víc nakopne a motivuje do další přípravy. „Trošku jsem se toho bála, člověk jede do neznáma, do jiného vesmíru. Závod byl poskládaný jinak než třeba Světové poháry, nebyla jsem tolik v závodním varu, jak jsem zvyklá, ale já se chci hrozně vrátit. Protože to je fakt bomba.“