Největší olympijský podvod. Zázračný kord díky tlačítku, viník mlčí už 44 let | iSport.cz

„Byla to tehdy strašná ostuda! Den předtím přitom vyšla výzva od Brežněva, jak mají všichni férově sportovat, a pak se stane takováhle věc! Však Angličani Oniščenka hlídali už delší dobu, měli podezření, že to není samo sebou.

Pamatuju si, že se o něm už dřív bavili. Ale myslím, že si to chystali právě na olympiádu, aby ho přistihli s velkou pompou. Já s ním šermoval mockrát a taky se mi stalo, že jsem od něj dostal zásah, a vůbec jsem si nebyl vědom, kam… Ale vždycky jsme to nějak přešli, vůbec nás nenapadlo, že by někdo mohl takhle švindlovat. Pamatuju si ale, že nám bylo podezřelé, že v roce olympiády vyhrál mistrovství Ruska a měl v šermu jen tři porážky. To už bylo trochu divné. Ale říkal jsem si: No tak je dobrej, no. On byl totiž fakt dobrej šermíř, výbornej! Navíc byl technicky dost zdatný, takže vymyslet ten podvod nebylo pro něj nic složitého.

Měl omotanou ručku jelenicí a pod ní drátky. A když potřeboval, zmáčkl to. Asi si to chtěl pojistit, byl sice mistr světa, ale individuální zlato z olympiády mu chybělo. My jsme ho teda vůbec neměli rádi, byl to jediný z Rusů, se kterým se nedalo mluvit. Byl arogantní, nafoukanej… Však na něj ostatní byli pěkně naštvaní, kvůli němu přišli o zlato. A nám to zase pomohlo posunout se na druhé místo.“

Jiří Adam, člen stříbrné družstva čs. moderních pětibojařů na OH v Montrealu 1976