Perun & Dave: Beach volejbal po italsku, úspěšná dvojice vděčí trenérovi

Kiki a Maki se chytlo. Teď aby si fanoušci zvykali na další značku českého plážového volejbalu. Perun & Dave. Jsou to vžité přezdívky šestadvacetiletých parťáků Ondřeje Perušiče a Davida Schweinera, kteří před pár dny v Dauhá šokovali svět.

„Už dost lidí nás zná jako Peruna a Davea, asi bychom to chtěli udržet. Nebudeme vymýšlet jiné přezdívky, nebo po vzorech norských kamarádů, kteří si říkají Vikingové, si říkat Lvíčci,“ směje se Schweiner.

Vikingové, čili dominantní Norové Christian Sorum a Anders Mol, se v Dauhá neukázali a slávu si tak vysloužili Češi. Polař Perušič s dvoumetrovým blokařem Schweinerem ve finále čtyřhvězdičkového turnaje skolili Brazilce Evandra a Guta a za zvuků hymny si užívali přelomový moment českého mužského plážového volejbalu. I když pořadatelé zavěsili českou vlajku na stožár bílou dolů. Společně tak zahnali duchy dřívějších katarských kalamit.

ONDŘEJ PERUŠIČ Narozen: 26. září 1994 (26 let) Pozice: Polař Výška: 190 cm

„V předchozích ročnících se nám podařilo dvakrát nedorazit, jednou kvůli zdravotním potížím, jednou kvůli logistice. Jednou jsme skončili poslední ve skupině,“ vzpomíná Perušič. „Snažili jsme se na sebe nevyvíjet přílišný tlak, to jsme splnili na jedničku. Za ty předchozí roky jsme se nějak zahojili.“

Triumf v Dauhá je zatím vrcholným momentem spolupráce dvou talentovaných hráčů, kteří spolu hrají už přes pět let. Motorem jejich týmu byl příchod italského experta Andrey Tomatise, kterého dvojici doporučil bývalý reprezentant Martin Lébl, tehdejší vedoucí beach volejbalu na svazu a současný šéf agentury SportFin.

„Je to ten rozhodující faktor, který nás naučil celý beach volejbal chápat,“ chválí Tomatise Schweiner. „Naučil nás reagovat na jednotlivé situace, nemít pro všechno jen jedno řešení, přizpůsobovat se podmínkám, měnit taktiku během hry. To se ukázalo jako úspěšné na předchozích turnajích. Tady se nám změnou taktiky podařilo skoro prohrané zápasy otočit.“ Tomatis má za sebou dlouhou, i když ne extrémně úspěšnou kariéru v šestkovém i plážovém volejbalu. Nadějnou českou dvojku si vychoval podle svého.

DAVID SCHWEINER Narozen: 1. června 1994 (26 let) Pozice: Blokař Výška: 200 cm

„Na začátku to nebylo jednoduché. Každý z nich má svou osobnost, charakter, do toho můj charakter… Spojit to, aby si to sedlo, nebylo rozhodně jednoduché,“ říká Tomatis. „Mnohem víc jsme trpěli na začátku spolupráce, kdy bylo obtížné jim vysvětlit, co je důležité pro růst týmu. Po letech je vidět, že mi věří, že se to vyplácí. Teď jsme celý rok pracovali na systému hry. Zlepšili jsme nahrávky v mezihře, nahrávky na blok, pracovali jsme na tom, jak využít situace ve svůj prospěch. Udělali jsme taky obrovský krok dopředu v taktice hry.“

Perušič se Schweinerem se postupně blížili elitě. Ve finále elitního seriálu hráli už před třemi lety v Mersinu a v roce 2019 v Ostravě. Tehdy je v Dolních Vítkovicích hnala dopředu frenetická atmosféra plná fanoušků, v Dauhá hráli po současném koronavirovém zvyku bez diváků.

„My jsme viděli, že jsou tribuny prázdné, na druhou stranu jsme věděli, že v Čechách jsou všichni zavření doma. Měli jsme aspoň virtuální podporu. Věděli jsme, že lidi koukají na každý přenos. Ohlasy byly neskutečné,“ líčí Schweiner.

Je to pohádkový příběh. Tihle borci si prošli cestu úplně zespoda a teď poráží nejlepší světové týmy.

„Začínali jsme před pěti lety na chvostu první stovky, teď reálně koukáme na olympijské hry do Tokia,“ pochvaluje si týmový patron Lébl.

Kvalifikaci do Tokia ještě pár nemá jistý na sto procent. Body z Dauhá je ale vrhly na dvanácté místo kvalifikačního žebříčku a v tuhle chvíli jsou s náskokem nad čárou postupu.

„Od té doby, co jsme se dali dohromady, jsme na olympiádu chtěli jet. Teď jsme velmi blízko. Já si myslím, že to nebude zas takový problém,“ líčí Perušič.

Další šichta v boji o olympiádu čeká český pár v mexickém Cancúnu, kde jsou od 16. dubna na programu hned tři čtyřhvězdičkové turnaje Světového okruhu. V květnu a červnu se představí na turnajích světové série v Praze a Ostravě.