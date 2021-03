Dlouhé čekání je u konce a plážové volejbalistky Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová se vrací do boje o olympiádu. Od úterka je čeká čtyřhvězdičkový turnaj Světové tour v katarském Dauhá. I s příjemným překvapením. „Rozhodlo se, že se bude moct hrát v plavkách,“ líčí Hermannová.

Odhalená ženská ramena a kolena? V Kataru to zvykem nebývá a Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou si na turnaj v Dauhá kvůli tomu pořídily speciální výbavu. Nakonec si ale užijí i tradičních zápasů v titěrných plavkách.

„V plavkách jsme původně hrát nemohly, tak jsme si pořizovaly dostatečně dopředu oblečení, které bychom mohly mít: tričko, co zakryje ramena, kraťasy tříčtvrťáky nebo legíny, které zakryjí nohy až po kolena,“ vysvětluje Hermannová. „Naobjednávaly jsme si od adidasu asi čtvery tříčtvrťáky, nechaly jsme si je potisknout sponzory, našly jsme trička, ve kterých běžně hrajeme v chladnějším počasí.“

Pořadatelé ale před turnajem plavky povolili a reprezentantky tak mají volnost volby. Může se jim hodit, protože v Dauhá se má během dne počasí výrazně měnit.

„Ráno je příjemně, pak vedro a od pěti hodin odpoledne se zase začíná ochlazovat, a počítáme s tím, že budeme hrát i pozdější odpolední až večerní zápasy, tak se možná tomu oblečení nevyhneme,“ líčí Hermannová. „Každopádně v plavkách hrát můžeme, jsme za to rády, uvidíme, jestli vytáhneme i to delší oblečení.“

České plážové volejbalistky si turnaj elitní série zahrají poprvé od září 2019, kdy skončily při finále Světové tour páté.

„Od poslední světovky je to už dlouhatánská doba. My jsme samozřejmě schopné nějakým způsobem odhadnout naší formu, protože už spolu hrajeme dlouho, každá už hrajeme dlouho. Celý náš tým tuší, jaký výkon je potřeba podat,“ uvedla Nausch Sluková. „Na druhou stranu, jedna věc je tohle hrát v tréninkových zápasech, druhá věc je ukázat to potom v herní situaci, kdy už se hraje s rozhodčím, soupeřem, počítají se body a není tam možnost nějakého opakování.“

Český pár se v Dauhá vrací do boje o olympijskou kvalifikaci. Čekají jej důležité zápasy, protože stále dohání manko po zranění Nausch Slukové v předminulé sezoně. Díky účasti v Kataru obě splní minimální počet turnajů a budou zařazeny do olympijského žebříčku.

„Budeme mít splněnou kvótu potřebných turnajů, tenhle turnaj je pro nás docela důležitý. Jestli bude probíhat sezona tak, jak je předběžně naplánováno, ještě budeme mít dalších iks šancí uhrát si nějaké dobré výsledky a třeba se v olympijském žebříčku trochu posunout,“ říká Hermannová.

„Olympiáda je ještě pořád daleko, my se hlavně musíme kvalifikovat a zajistit si nějaké pořádné místo, abychom se nemusely strachovat, jestli jsme na jednom z těch posledních míst, které se kvalifikují posledním možným způsobem.“