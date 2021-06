Kolocová: Perun a Dave jsou pořád stejná ucha. Tokio? Může to cinknout

„Perun a Dave jsou pro mě srdcová záležitost,“ neskrývá Kristýna Hoidarová Kolocová. „Jejich trenér mě vedl, kluky jsem zažila v době, kdy téměř neměli peníze, aby si koupili letenku na nějaký turnaj. Nebo na to, aby s námi jeli na výlet, protože šetřili, aby mohli na další turnaj. A teď jsou z nich hráči světové úrovně!“

Jejich práci a posun pozorně sleduje zpovzdálí. „Je neuvěřitelné, kam se posunuli. Vidím za tím obrovskou práci, vím, co s nimi trenér dělá a vím, že je to obrovská dřina. Zaslouží si být tam, kde jsou.“

Podle Hoidarové Kolocové se Perušič se Schweinerem klidně mohou blýsknout i na olympiádě v Tokiu. „Bude to buď anebo. Může to cinknout, ale může se stát, že budou poslední,“ přemítá. „To by ale neznamenalo, že by předvedli špatný výkon. Ta soutěž je obrovsky vyrovnaná. Navíc všichni kluci a jejich úroveň hry se neustále posunuje. I vysocí hráči už jsou dnes šikovní. Třeba Holanďan Christiaan Varenhorst má 212 centimetrů a je schopný se složit pod balon, jako by byl pohyblivá, štíhlá holčina. Opravdu, tohle šlo strašně dopředu. Je vidět, že všeobecná průprava je na vysoké úrovni.“

Sama kariéru ukončila v roce 2018. Zpátky na hřiště ji to prý netáhne. „Plážový volejbal se mi hrozně líbí, miluju tento sport, strašně ráda bych,“ usmívá se. „Ale vím, co to znamená, co to stojí a co pro to člověk musí obětovat. A já se teď obětuju, v uvozovkách obětuju, rodině a tomu, že chceme mít děti. Je to jiná životní fáze. Jasně, že bych na hřišti ráda stála, ale v tuto chvíli na to nemám a myslím, že už nikdy mít nebudu. Ve třiatřiceti to tak holt je.“

Hoidarová Kolocová si ale nestěžuje. I občasné komentování si užívá. „Strašně moc,“ přitakala. „Člověk by až nevěřil, jak zajímavé může být odjet od rodiny na déle než jednu noc. Přece jenom, mám malé, teď skoro dvouleté dítě, tohle je nejdelší výlet, který jsem mohla udělat za poslední dva roky. Jsem tady skoro jako na dovolené. U pláže. Opravdu si to užívám. Fandím a jsem ráda, že jsem součástí z této strany.“