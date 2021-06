Dave & Perun hladce složili mistry světa, v Ostravě padli až ve finále

Perušič se Schweinerem v Ostravě druhým místem vyrovnali svůj předloňský výsledek, tehdy rovněž ve třech setech nestačili na světové jedničky Anderse Mola a Christiana Söruma z Norska. Kromě březnového historického zlata z Dauhá má nejlepší český pár z elitního okruhu na kontě ještě tři druhá a jedno třetí místo.

Světoví šampioni z roku 2013 Brouwer s Meeuwsenem slaví na okruhu sedmý titul. Oba páry se představí i na olympijských hrách v Tokiu, kde budou Nizozemci obhajovat bronz z Ria.

Češi v úvodu především díky několika blokům Schweinera, kterých si jich připsal celkem deset, odskočili do vedení. Nizozemci sice pětibodovou šňůrou skóre otočili, ale po soupeřově oddechovém času začali chybovat a první set prohráli o osm bodů.

Na začátku druhé sady Perušič se Schweinerem několikrát pokazili příjem na střed, a přestože svými tradičními zbraněmi dokázali ztrátu zlikvidovat, Nizozemci se jim znovu vzdálili a duel vyrovnali.

V tie-breaku se Češi rychle oklepali a dostali se do vedení 10:6, ale Brower s Meeuwsenem díky pěti bodům v řadě průběh znovu otočili. V dramatické koncovce za stavu 14:13 při nizozemském mečbolu poslal Schweiner míč do autu.

Sponcilová s Claesovou v Ostravě získaly druhý triumf na Světovém okruhu za sebou i celkově. Ve finále porazily Švýcarky Joanu Heidrichovou a Anouk Vergéovou-Dépréovou 21:18, 21:15 a navázaly na květnové vítězství ze Soči.

Deváté nasazené Američanky, které ve druhém utkání ve skupině proti Markétě Nausch Slukové s Barborou Hermannovou odvrátily dva mečboly a zvítězily 2:1, ve finále ani jednou neprohrávaly a po většinu zápasu měly navrch. Celkovým primátem potvrdily kvalifikaci na olympijské hry v Tokiu.

V semifinále zdolali mistry světa

České jedničky, které v březnu vybojovaly historický triumf na turnaji v Dauhá, od začátku deptaly Rusy strojově přesnou hrou s minimem chyb. První set, v němž dominovaly útoky na síti, Češi ovládli poměrem 21:17. Ve druhé sadě předvedl několik výborných zákroků v poli Perušič, Schweiner si zase připsal dva úspěšné bloky včetně toho při mečbolu. Rusové, kteří působili nervózním dojmem, si připsali jen 14 bodů.

„I když to podle skóre tak nevypadá, až do samého závěru jsme si nemohli být ničím jistí. Rusové jsou pověstní tím, že mají vynikající servis i v těžkých momentech. Naštěstí jim to dnes nelepilo a my jsme byli schopní si odztrátovat ten zbytek,“ řekl na kurtu Perušič.

„Rusové se od začátku na centrkurtu necítili dobře jak na útoku, tak na servisu, a na tom je jejich hra založená. Také nám pomohla skvělá atmosféra,“ pokračoval český polař. „Před turnajem jsme říkali, že budeme spokojení s postupem do čtvrtfinále, tohle je těžký nadplán. Jestli z toho bude zlatá medaile, tak budeme jedině rádi,“ dodal Schweiner.

Kromě zlata z Dauhá mají Perušič se Schweinerem z elitního okruhu na kontě dvě druhá a jedno třetí místo. Druzí skončili v roce 2018 v Mersinu a předloni v Ostravě, třetí letos v Cancúnu.

Turnaj Světového okruhu v plážovém volejbalu kategorie 4* v Ostravě:

Muži:

Finále: Brouwer, Meeuwsen (22-Niz.) - Perušič, Schweiner (1-ČR) 2:1 (-13, 19, 13).

O 3. místo: Andre, George (19-Braz.) - Krasilnikov, Stojanovskij (4-Rus.) 2:0 (25, 18).

Semifinále: Perušič, Schweiner - Krasilnikov, Stojanovskij 2:0 (17, 14), Brouwer, Meeuwsen - Andre, George 2:1 (20, -24, 14).

Ženy:

Finále: Sponcilová, Claesová (9-USA) - Heidrichová, Vergéová-Dépréová (3-Švýc.) 2:0 (18, 15)

O 3. místo: Barbara, Salgadová (19-Braz.) - Pavanová, Humanaová-Paredesová (2-Kan.) 2:0 (15, 16).