Hvězdě pro Tokio se zatoulala loď. Dostál: Jsme atypičtí, jsou to nervy

Možná to bude olympijský medailový expres. Jenže nejdřív musí český deblkajak pro Josefa Dostála a Radka Šloufa v pořádku dorazit přes oceán. Borci už si balí k nedělnímu odletu do Japonska a jejich loď je stále někde na cestě. „Je to průšvih, jsou to docela nervy,“ hlásí Dostál, jedna z hlavních hvězd českého týmu pro Hry v Tokiu.