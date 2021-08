Zničený a upřímný dostál Dostál: Je mi hrozně, ale už se neválím jako sra…

Jak je vám teď fyzicky?

„Teď je mi… Teď je mi dost hrozně, no… Ale už se neválím na mole jak sra..., nejsem opřený o zábradlí, ale aspoň stojím na nohou.“

Bylo vám někdy po závodě takhle špatně?

„Určitě za to může trochu i to vedro, ale emoce, zklamání… Kdyby byla medaile, určitě nebudu vypadat takhle hrozně.“

Jak hodnotíte závod, v němž jste od startu marně doháněl čelo závodu?

„Bylo to nesmírně těžký. Neměl jsem na to. Kdybych měl zhodnotit celý závod, tak jsem ulil první start, což mě zas až tak nevyhodilo z pohody. Musím říct, že jsem druhý start trefil docela pěkně. Jel jsem prvních sto, sto padesát metrů hezky vpředu s Portugalcem. Přešel jsem do příjemného záběru a říkal si, že se s nimi budu držet vpředu, že takhle bych ten kilák mohl zvládnout. No. To jsem si myslel, a tak to nebylo.“

Co se stalo?

„Začali mi ujíždět tam, kde mi normálně neujíždějí. Ujeli mi o hodně. Tak jsem si říkal, dobrý, chci jet na zlato, půjdu na vlnu, protože vpředu to s nimi neudržím, na to jsem neměl. Šel jsem na vlnu s tím, že... Je mi blbě... (Dostál se chvíli vydýchal a pokračoval) ...že půjdu do finiše. To jsem udělal. Posledních dvě stě padesát metrů jsem do toho začal hrabat jako šílenec. Říkal jsem si, že teď musím jít, teď tam zlato visí ve vzduchu. Půjdu do toho. Došlo mi…“

Bojoval jste v závěru o druhé či třetí místo?

„Já chtěl jít o zlato. Dal jsem do toho všechno, co šlo. Nepřemýšlel jsem nad tím, že bych mohl být druhý třetí. Ne že bych to nechtěl, chtěl jsem vyhrát. Došlo mi takovým způsobem, že jsem mohl možná deset patnáct metrů dál, ale taky by bylo dost možný, že bych to ani nedojel. V molu jsem neudělal jedinej záběr, měl jsem toho fakt plný kecky.“

Ovlivnily závod větrné podmínky?

„Říkal jsem si, že když bude všechno, jenom ne silný vítr do zad, že by mohlo o medaile určitě jít, o vítězství, když si všechno sedne. Vítr do zad dneska silný byl, vlny nebyly, takže jsem měl aspoň výhodu, že se nepotopím. Je to taky vidět na výsledcích. Maďar zajel o dvě a půl vteřiny světový rekord. První čtyři byli ve světovém rekordu, pak jsem byl já pátý. Tušil jsem, že se nás pět popere o medaili a černej pešek zůstal na mě a na Němce.“