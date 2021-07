Šéf šermířů o Choupenitchovi: Medaili podřídil celý život. V Paříži chce tým

Co pro vás bronzová medaile Alexandera Choupenitche znamená?

„Je to obrovský úspěch. Na tuhle medaili jsem čekal celý život, už jsem si říkal, že by se jí mohli dočkat až moji nástupci. Doufám, že to pořádně nastartovalo ten náš sport, protože je to 113 let od poslední medaile, takže opravdu dlouhá doba. Ještě jsem to nevstřebal.“

Pojďme se vrátit k neúspěšnému semifinále, čím to bylo, že Alexander na Cheung Ka Longa nestačil?

„Ve všech sportech je to tak, že někteří soupeři vám sedí víc a někteří míň a u tohohle protivníka jsme věděli, že to je někdo, kdo Sašovi moc nesedí. A byť tam nechal úplně všechno, tak to bylo těžký a nedopadlo to. Tahal za všechny nitě, které mohl, ale nešlo to. Když stáhnul na 7:7, tak to vypadalo, že by to mohlo jít, ale soupeř je taky velmi zkušený a vždycky zareagoval, jak potřeboval. Jinak ale v souboji o bronz s Japoncem Šikinem Saša ukázal, v jak velký formě je. Stejně jako s čtyřnásobným mistrem světa Peterem Joppichem nebo s Mohamedem Hamzou. Opravdu byl ve skvělé formě.“

Jak důležité je při šermu zůstat psychicky v pohodě, když ztratíte vybudovaný náskok, což se Choupenitchovi několikrát stalo?

„I když během turnaje několikrát vedl, a pak soupeř dal tři nebo čtyři zásahy, tak hned na to zase Saša přidal. V šermu je obvyklé, že do poslední chvíle vedete a najednou prohrajete. Ale Saša je mentálně velmi silnej, rozhodně silnější, než byl na olympiádě v Riu. Celý svůj život podřizuje téhle medaili, takže pracuje i na psychice a hlava je silnější, než bývala. Šlo vidět, že se krotí v těch krizových situacích. Třeba v prvním zápase se Španěl neustále hádal a sám sebe rozhazoval, což se Sašovi už neděje, nebo se mu to minimálně nedělo v Tokiu.“

Co tento úspěch znamená pro český šerm směrem k Hrám, které budou už za 3 roky?

„My už jsme téměř na začátku přípravy na Paříž. Výhled je takový, že bychom chtěli kromě nejlepších jednotlivců typu Saši a Kuby Jurky přivézt také tým. Což z jednotlivců trochu sundává tlak a lépe se jim potom závodí. Takže bychom určitě chtěli početnější výpravu.“

Kolik lidí se v České republice věnuje šermu?

„Něco přes dva tisíce.“

Čekáte po Alexandrově medaili nárůst z řad dětí a mladých lidí?

„Určitě to třeba přijdou vyzkoušet, ale jestli u šermu zůstanou, to je věc nátury. Máme velké počty nováčků, kteří chodí do tělocvičen. Téměř vždy je to tak, že v oddílech jsou na ně hodní a laskaví, ale jestli u toho zůstanou, je na nich. Ta cesta za olympijskou medailí je těžká, jako v každém sportu. Naturel jako má Saša Choupenitch, ten musí přijít.“