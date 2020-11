Mistrovství ČR ve skateboardingu: Jak si nejlepší rozdělili olympijské body

Kromě mistrovských titulů se rozdávaly i olympijské body v disciplínách street a park, což samozřejmě dodalo již tak nabitému závodu další náboj. Po napínavém průběhu, kdy do poslední chvíle nebylo jasno, na nejvíce bodů dosáhl Maxim Habanec (disciplína street) a Honza Tomšovský (disciplína park).

Že to neměli jednoduché, že bylo doslova celý den na co koukat a že máme skvělé jezdce se můžete přesvědčit sami.

Ve videích níže najdete sestřih jízd těch nejlepších jak vracejí jeden trik za druhým. Užijte si to jako my jsme si to užívali společně se skvělými diváky na místě. Další informace o skateboardingu můžete sledovat na kanálech #czechskateboarding.